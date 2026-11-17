Singapur, Singapur. La Selección de Brasil no tuvo piedad de la débil Singapur, a la que arrolló por 7-0 este martes en un amistoso disputado en el Estadio Nacional de la ciudad-estado asiática y que supuso el último partido del año de la pentacampeona del mundo.

Ante el rival más débil al que se midió desde 1998, Brasil hizo pagar a Singapur los platos rotos por la derrota el sábado en el mismo escenario contra Japón (3-2) y que provocó duras críticas al equipo y al técnico Carlo Ancelotti.

Situada en el número 148 del ranking de la FIFA, la selección de Singapur fue una mera espectadora en el partido, ante la evidente superioridad brasileña.

Como prueba, tras el partido, los jugadores singapurenses hicieron fila delante del vestuario brasileño para poder intercambiar algunas camisa. Fue el primer juego de la historia entre ambas selecciones.

La goleada de Brasil pudo haber sido de dos dígitos, de no ser por los tres goles anulados (dos por fuera de juego y otro por una falta al portero) y por un tiro al poste de Rayan.

Sin la presencia en el banquillo del técnico Carlo Ancelotti, expulsado en el amistoso contra Japón, ni de Raphinha, quien también vio la roja contra los nipones, el partido quedó solventado en los primeros 20 minutos.

Vinícius Junior, quien había marcado dos golazos contra Japón, sentenció el encuentro antes de la media hora con tres tantos (9′, 15′ y 21′).

Fue la primera vez que el jugador del Real Madrid marca tres goles con su selección.

Endrick, actuando de 9 en lugar de Raphinha, dejó su tanto con un disparo raso desde fuera del área en el minuto 31, que supuso el 4-0.

La debilidad del rival hace difícil sacar conclusiones sobre el encuentro. Uno de las novedades en el once fue el joven Rayan, quien fue probado actuando en el centro del campo, más reculado.

Estevao (51′), el propio Rayan (65′) y Allan (74′), en su debut con la canarinha, completaron la goleada en la segunda parte, en un partido en el que nuevamente muchos jóvenes tuvieron minutos.

Brasil no volverá a jugar hasta marzo de 2027, en la próxima fecha FIFA, con dos rivales todavía por decidir.