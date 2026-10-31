Borussia Dortmund frustra al Bayern Múnich con un amargo empate

El Bayern Múnich vio esfumarse la victoria en los instantes finales y se quedó con un empate amargo (2-2) en casa ante el Borussia Dortmund, este sábado en el juego que acaparaba la atención en la octava jornada de la Bundesliga.

Harry Kane, en su primer partido después de ganar el lunes su primer Balón de Oro, falló un penal y los dos equipos siguen igualados en puntos, ahora a 18, en lo alto de la tabla, donde el Bayern sigue siendo líder por una mejor diferencia de goles (+19 contra +8).

Por dos ocasiones llegó a adelantarse el Bayern en el partido, por medio del austríaco Konrad Laimer (38′) y del francés Dayot Upamecano (66′), pero el Dortmund consiguió reequilibrar en ambas, gracias al guineano Serhou Guirassy (60′) y al portugués Fábio Silva (89′).

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