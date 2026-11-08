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Boca Juniors gana la Tabla Anual de Argentina, su primer título en tres años

Con un gol agónico de Enner Valencia, Boca Juniors vuelve a festejar un campeonato en Argentina

El capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, levanta el trofeo como ganadores del título de la Tabla Anual en Argentina, tras vencer a Defensa y Justicia en La Bombonera de Buenos Aires.
El capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, levanta el trofeo como ganadores del título de la Tabla Anual en Argentina, tras vencer a Defensa y Justicia en La Bombonera de Buenos Aires. ALEJANDRO PAGNI
AFP