Boca Juniors gana el superclásico argentino ante un River que acabó con 9 jugadores

Buenos Aires, Argentina. Boca Juniors ganó el domingo el superclásico del fútbol argentino 1-0 a un descontrolado River Plate que terminó con nueve jugadores.

El defensa Lautaro Di Lollo anotó de cabeza a los 27 minutos el único tanto del encuentro, disputado en La Bombonera por la decimoquinta y penúltima fecha del torneo Clausura.

River Plate, necesitado de la victoria para asegurar su clasificación a octavos de final del Clausura, sufrió las expulsiones de los defensas Lucas Martínez Quarta (9′) y Gonzalo Montiel (79′).

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