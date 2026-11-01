Boca Juniors gana el superclásico argentino ante un River que acabó con 9 jugadores

Buenos Aires, Argentina. Boca Juniors ganó el domingo el superclásico del fútbol argentino 1-0 a un descontrolado River Plate que terminó con nueve jugadores.
El defensa Lautaro Di Lollo anotó de cabeza a los 27 minutos el único tanto del encuentro, disputado en La Bombonera por la decimoquinta y penúltima fecha del torneo Clausura.
River Plate, necesitado de la victoria para asegurar su clasificación a octavos de final del Clausura, sufrió las expulsiones de los defensas Lucas Martínez Quarta (9′) y Gonzalo Montiel (79′).
Con el triunfo, Boca quedó segundo en el Grupo A del Clausura y recuperó el primer puesto de la Tabla Anual.
El Xeneize amplió su ventaja en el historial oficial del superclásico con 95 victorias contra 88 del Millonario y 84 empates, además de haber ganado los dos que se jugaron en 2026.
La Libertadores, cada vez más lejos para River
River, por su parte, marcha cuarto en el Grupo B pero cayó al octavo puesto de la Tabla Anual, que otorga tres cupos para la Copa Libertadores de 2027.
La derrota supone otro golpe para River en un año ya de por sí escaso de alegrías. De momento, el Millonario se clasifica para la Copa Sudamericana del año próximo, pero se le esfuman sus posibilidades de meterse en la Libertadores, su prioridad.
Di Lollo conectó de cabeza un tiro de esquina del colombiano Sebastián Villa y anotó el único gol de un duelo tenso y áspero que el árbitro Nicolás Ramírez intentó controlar.
Mostró siete tarjetas amarillas para jugadores de Boca y dos para River, que además sufrió las expulsiones, ambas por roja directa, de Martínez Quarta, por impedir una ocasión manifiesta de gol, y Montiel, por una violenta falta sobre Lautaro Blanco.
“El VAR interfiere en contra nuestra, en otras no interfiere y es decisión del árbitro. No quiero que me den, pero tampoco quiero que me quiten. No queremos repercusiones por cosas que no tienen que ver con el fútbol. Quedamos con diez jugadores desde los 9 minutos, pudimos hacer poco”, se quejó el entrenador Millonario, Leonardo Ponzio.
Condicionado por quedarse pronto con uno menos, River casi no atacó, Boca tuvo más del 70 por ciento de posesión del balón, pero se mostró errático en la definición y no logró llevarse una victoria por un tanteador más amplio.