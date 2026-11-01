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Boca Juniors gana el superclásico argentino ante un River que acabó con 9 jugadores

Boca Juniors hizo valer su casa en el clásico ante River Plate, que se ganó dos tarjetas rojas y se complica en la tabla del fútbol argentino

El defensor uruguayo de Boca Juniors Leandro Lozano disputa el balón con Lautaro Pereyra, en el clásico de Argentina que se disputó este 1.° de noviembre en La Bombonera.
El defensor uruguayo de Boca Juniors Leandro Lozano disputa el balón con Lautaro Pereyra, en el clásico de Argentina que se realizó este 1.° de noviembre en La Bombonera. LUIS ROBAYO
AFP

Buenos Aires, Argentina. Boca Juniors ganó el domingo el superclásico del fútbol argentino 1-0 a un descontrolado River Plate que terminó con nueve jugadores.

El defensa Lautaro Di Lollo anotó de cabeza a los 27 minutos el único tanto del encuentro, disputado en La Bombonera por la decimoquinta y penúltima fecha del torneo Clausura.

River Plate, necesitado de la victoria para asegurar su clasificación a octavos de final del Clausura, sufrió las expulsiones de los defensas Lucas Martínez Quarta (9′) y Gonzalo Montiel (79′).