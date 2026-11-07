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Bayern y Dortmund mantienen el pulso en Bundesliga tras sendas victorias

Luego de empatar en el Klassiker de la semana pasada, Bayern Múnich y Borussia Dortmund ganaron sus respectivos partidos de la Bundesliga

El defensor del Bayern Múnich Nathaniel Brown transporta el balón en el duelo ante Maguncia por la Bundesliga.
El defensor del Bayern Múnich Nathaniel Brown transporta el balón en el duelo ante Maguncia por la Bundesliga. KIRILL KUDRYAVTSEV
AFP