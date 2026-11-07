Bayern y Dortmund mantienen el pulso en Bundesliga tras sendas victorias

París, Francia. Con nueve fechas disputadas en la Bundesliga alemana, un cuarto de campeonato, Bayern Múnich y Borussia Dortmund lideran la tabla igualados a 21 puntos tras sus respectivas victorias de este sábado.

El gigante bávaro se impuso 2-1 en Maguncia, mientras que el Dortmund hizo lo propio en su Westfalenstadion ante el recién ascendido Elversberg (2-1).

Bayern y Borussia habían empatado 2-2 el pasado sábado.

En Maguncia, los goles muniqueses fueron obra de Joshua Kimmich (14′) y Lennart Karl (57′), ambos con el Balón de Oro Harry Kane como asistente.

El capitán de Inglaterra, que no ha visto puerta desde que recibió el galardón en Londres a finales de octubre, sigue demostrando su capacidad como pasador y acumula ya 10 asistencias esta temporada, además de 10 goles en todas las competiciones.

De nuevo sin el DT Vincent Kompany, que se recupera de una enfermedad, el Bayern tampoco pudo contar con Jamal Musiala, Luis Díaz, Ismael Saibari ni Serge Gnabry.

Manuel Neuer se convirtió en el jugador de más edad en la historia del Bayern cuando saltó al campo con 40 años y 225 días, pero fue sustituido antes del descanso por una lesión en el pie.

Y en Dortmund, el volante alemán Felix Nmecha firmó un doblete (55′ y 71′) para el BVB, pero un gol de Noel Futkeu a nueve minutos del final hizo sufrir a los locales en el tramo final.

Leipzig se hace fuerte en casa

Detrás del dúo de cabeza, y a la espera del partido del Friburgo (16 puntos) contra el Union Berlin del domingo, el RB Leipzig se hizo con la 3ª plaza con 18 puntos, al golear 5-2 al Augsburgo, después de haber empezado perdiendo desde el primer minuto.

Los locales reaccionaron rápido y acabaron imponiéndose con claridad, con Ezechiel Banzuzi, Christopher Nkunku, David Raum, Rómulo y Christoph Baumgartner viendo puerta para el Leipzig.

El Leipzig suma ya cinco victorias en cinco partidos de Bundesliga en casa, con 23 goles a favor y solo dos en contra.

En otro partido, Jonathan Burkardt anotó un doblete en el empate 2-2 del Eintracht Frankfurt en el campo del recién ascendido Paderborn.