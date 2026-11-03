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Bayern Múnich domina en casa al Atlético de Madrid por la Champions

El Bayern Múnich se impuso de visita a un Atlético de Madrid sin respuestas, en duelo por la Champions League

Lennart Karl celebra uno de los goles del Bayern Múnich ante el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, por la Champions.
Lennart Karl celebra uno de los goles del Bayern Múnich ante el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, por la Champions. OSCAR DEL POZO
AFP

Madrid, España. El Bayern Múnich sometió 2-0 al Atlético de Madrid este martes en un partido de la Champions empañado por el fallecimiento horas antes del delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

Los goles de Lennart Karl (54′) y Konrad Laimer (74′) dieron la victoria al Bayern en el estadio Metropolitano, cortando la racha de nueve partidos oficiales sin perder del Atlético.

Los rojiblancos acabaron pagando su conservadurismo, muy cerrados atrás sin que su reacción tras el tanto de Karl sirviera para dar la vuelta al marcador de un partido que empezó con un triste recuerdo.