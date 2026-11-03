Bayern Múnich domina en casa al Atlético de Madrid por la Champions

Madrid, España. El Bayern Múnich sometió 2-0 al Atlético de Madrid este martes en un partido de la Champions empañado por el fallecimiento horas antes del delantero del Tenerife Jesús de Miguel.

Los goles de Lennart Karl (54′) y Konrad Laimer (74′) dieron la victoria al Bayern en el estadio Metropolitano, cortando la racha de nueve partidos oficiales sin perder del Atlético.

Los rojiblancos acabaron pagando su conservadurismo, muy cerrados atrás sin que su reacción tras el tanto de Karl sirviera para dar la vuelta al marcador de un partido que empezó con un triste recuerdo.

Un minuto de silencio precedió al encuentro en el Metropolitano en homenaje al delantero del Tenerife, fallecido tras un choque con un rival en un partido el lunes.

El himno de la UEFA tampoco sonó como muestra de respeto por esta tragedia y los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en España la pasada semana.

El homenaje a los fallecidos dio paso a un intenso choque sobre el césped, donde el Atlético decidió, de entrada, parapetarse atrás y dejar toda la iniciativa al Bayern.

El defensor canadiense del Bayern Múnich Alphonso Davies salta sobre Marcos Llorente, del Atlético de Madrid, en el compromiso por la Champions League. (OSCAR DEL POZO/AFP)

El noruego Alexander Sorloth se quedó como solitario faro ofensivo al que los locales buscaban con balones largos para que el nórdico se peleara con Upamecano.

El central del conjunto alemán fue un auténtico muro en el que se estrellaron los rojiblancos.

El Atlético aguantó hundido en su campo por un Bayern que apostaba por las genialidades de Michael Olise para tratar desestabilizar el muro defensivo rojiblanco.

Julián Álvarez trató de sorprender a Manuel Neuer, alejado de su portería, pero su tiro lejano no llegó a la portería alemana (20).

La respuesta germana llegó en tiro algo alto de Karl (23) tras recibir de Harry Kane.

El flamante Balón de Oro estuvo muy vigilado en todo momento por la defensa rojiblanca, obligándolo a alejarse algo del área.

Karl abre el camino para el Bayern

Un disparo lejano de Joshua Kimmich que sacó Oblak (46′) sirvió de antesala al tanto de Karl.

El delantero alemán aprovechó un error defensivo local para robar el balón a Robin Le Normand en el área y marcar ante la salida de Oblak (52′).

El tanto despertó al Atlético de Madrid que se atrevió a salir más, dando un punto de velocidad a su juego.

El técnico rojiblanco Diego Simeone metió piernas frescas con Ademola Lookman y Lee Kang-In para tratar de dar más mordiente delante, pero el Atlético sólo controló el partido durante unos minutos.

El Bayern volvió a tomar las riendas del encuentro aprovechando los espacios que dejó un Atlético que fue acusando el paso de los minutos.

Kane, que había marcado en sus últimos diez encuentros de Champions, rozó su gol en un mano a mano que perdió con Oblak (70′).

El Bayer siguió apretando hasta que Konrad Laimmer recibió en el costado derecho para soltar un tiro casi sin ángulo haciendo el 2-0 (74′).

El gol fue el premio para el lateral austríaco que fue un auténtico martirio para los rojiblancos durante el encuentro.

El segundo tanto fue un mazazo para el Atlético que en los últimos minutos apenas pudo hacer nada más que defenderse de las acometidas alemanas.

Los rojiblancos tendrán que reponerse pronto de la derrota para recibir el domingo al Barcelona en LaLiga.

Ahora, el Bayern queda con 8 puntos, dentro de la zona de boletos directos a la siguiente fase, a la espera de que se complete la jornada. Por su parte, el Atlético empieza a comprometer sus opciones con cuatro puntos y el lugar 22 de entre los 36 participantes.