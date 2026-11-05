AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Así vivió Alajuelense desde adentro el gol del mexicano Ángel Zaldívar: esto provocó en el equipo

Luis Díaz, John Paul Ruiz y Aarón Salazar cuentan qué significó para ellos ver a Ángel Zaldívar reconciliarse con el gol

04/11/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 14 del torneo de apertura 2026 entre Escorpiones y Liga Deportiva Alajuelense.
Así celebró Ángel Zaldívar su anotación en el partido entre Escorpiones y Alajuelense. Jose Cordero
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense festejó algo más que tres puntos en su triunfo contra Escorpiones de Belén y fue ver a Ángel Zaldívar reconciliarse con el gol.

Para nadie es un secreto que el delantero mexicano no ha tenido la suerte de su lado en la Liga, pues juega poco, la falta de ritmo le pasa factura y no faltan los aficionados que hasta tienden a molestarse cuando ingresa.

La última vez que vio acción se marchó entre lágrimas, debido a una acumulación de tarjetas amarillas en el partido contra Motagua, en el que Alajuelense sufrió pero se dejó el triunfo y el boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.