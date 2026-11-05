Así vivió Alajuelense desde adentro el gol del mexicano Ángel Zaldívar: esto provocó en el equipo

Liga Deportiva Alajuelense festejó algo más que tres puntos en su triunfo contra Escorpiones de Belén y fue ver a Ángel Zaldívar reconciliarse con el gol.

Para nadie es un secreto que el delantero mexicano no ha tenido la suerte de su lado en la Liga, pues juega poco, la falta de ritmo le pasa factura y no faltan los aficionados que hasta tienden a molestarse cuando ingresa.

La última vez que vio acción se marchó entre lágrimas, debido a una acumulación de tarjetas amarillas en el partido contra Motagua, en el que Alajuelense sufrió pero se dejó el triunfo y el boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Después de eso, Ángel Zaldívar estuvo en convocatoria para el clásico, pero no jugó. Luego del empate 0-0 contra los morados, Óscar Ramírez resaltó que cuando Esteban Cruz iba a entrar a ese partido, quien más lo estaba motivando y hasta aconsejándolo era el propio Zaldívar.

Ángel Zaldívar escuchó a los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense corear su apellido. (Jose Cordero/José Cordero)

A lo interno de la Liga, tanto jugadores como integrantes del cuerpo técnico lo definen como todo un profesional dentro y fuera de la cancha y hasta lo ubican en el peldaño de los jugadores que más se cuidan en el club.

Por eso fue que su anotación, en un momento importante para el equipo en un partido que no era nada fácil, causó tanto revuelo a lo interno.

⏰ 77' Ángel Zaldívar rompe el empate y anota el gol que los pone en ventaja. pic.twitter.com/oD6EAEuZZN — FUTV (@FUTVCR) November 5, 2026

También en las gradas, porque quienes fueron a ese juego que se disputó en el Estadio Ricardo Saprissa, decidieron cambiar los silbidos y los reproches por una manifestación de apoyo al jugador, como reacción instantánea a ese gol.

“Chelito ha estado trabajando muy bien, ha estado tratando de mejorar al igual que todos y lo apoyamos muchísimo. Él sabe las condiciones que tiene, uno como compañero sabe las virtudes y lo que él puede dar. Estamos muy felices por Chelito, agradecidos por tenerlo en el equipo y esperando que siga metiendo más goles”, expresó Luis Díaz.

John Paul Ruiz coincidó con esas palabras y afirmó que ese gol que Ángel Zaldívar convirtió puede marcar un antes y un después.

“Sabemos que él ha venido trabajando, como a todo ser humano, a veces no salen las cosas, pero nunca ha bajado los brazos. Entró y ayudó bastante, estaba viviendo el partido desde afuera e igual, si no juega, apoya a los compañeros que entran y es importante para él y para el grupo”, expresó John Paul Ruiz.

Aarón Salazar fue el otro futbolista de Alajuelense que atendió a los medios de comunicación en zona mixta tras el triunfo contra Escorpiones. Y él también respondió una consulta sobre Ángel Zaldívar y su anotación.

Luis Díaz aportó velocidad y peligro en el partido entre Escorpiones y Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

“Es una confirmación de lo que ha venido hablando Óscar Ramírez últimamente. La verdad lo admiro muchísimo a Ángel, porque a pesar de que ha tenido momentos difíciles, nunca le he visto una mala cara, nunca le he visto un mal gesto con un compañero o con el cuerpo técnico, siempre está trabajando, dispuesto a ayudar y al final así funciona la vida. El trabajo que él hace que nadie ve, es recompensado”, apuntó Aarón Salazar.

Quizás por ese marcador de 1-4 en este partido fue más visible ese aporte de los hombres que ingresaron de cambio, que cambiaron por completo la dinámica del León en los últimos 20 minutos del encuentro.

Creichel Pérez, Luis Díaz, Celso Borges, Ángel Zaldívar y Juan Pablo Añor le dieron otro aire por completo a la Liga y lograron que ese partido que estaba siendo un dolor de cabeza para los manudos terminara en un triunfo con goleada.

Juan Pablo Añor marcó un doblete en el partido entre Escorpiones y Alajuelense, en los minutos 90+3 y 90+6. (Jose Cordero/José Cordero)

“Eso es lo que necesitamos de todo el grupo, que independientemente de quién esté jugando o a quién le toque entrar de cambio, pase esto. Lo hemos visto mucho a través del campeonato, que los jugadores que vienen de la banca son los que nos definen los partidos. Le tocó a Juanpi (doblete); pero Creichel hizo un muy buen segundo tiempo y eso es lo que necesitamos”, apuntó Aarón Salazar.

Alajuelense jugará de nuevo el sábado, cuando reciba a Sporting, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Después de eso vendrá el receso por la fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección de Costa Rica se fogueará contra Ecuador y Argentina.

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