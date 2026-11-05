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Puro Deporte

Esto dijo Óscar Ramírez sobre Ángel Zaldívar, la victoria de Alajuelense y el cierre que se viene

Óscar Ramírez resaltó que una vez más la suplencia le respondió a Liga Deportiva Alajuelense

04/11/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 14 del torneo de apertura 2026 entre Escorpiones y Liga Deportiva Alajuelense.
Óscar Ramírez quiere que Alajuelense todavía se acerque más al primer lugar el próximo sábado. Jose Cordero
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense resolvió un escollo complicado al vencer 1-4 a Escorpiones en el Estadio Ricardo Saprissa y los goles rojinegros fueron de Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y Juanpi Añor (doblete). El tanto del cuadro local fue un autogol de Yeison Molina.

Al acudir a la rueda de prensa, la primera consulta que recibió Óscar Ramírez tenía que ver con Ángel Zaldívar.

“El fútbol premia por el esfuerzo que hacés, el otro día recalqué que aconsejó a Esteban Cruz y es un muchacho noble, de grupo, es de los primeros que está en la banca y yo le digo que no es lo que la gente diga, sino lo que que él quiera hacer”, expresó Óscar Ramírez.