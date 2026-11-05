Esto dijo Óscar Ramírez sobre Ángel Zaldívar, la victoria de Alajuelense y el cierre que se viene

Liga Deportiva Alajuelense resolvió un escollo complicado al vencer 1-4 a Escorpiones en el Estadio Ricardo Saprissa y los goles rojinegros fueron de Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y Juanpi Añor (doblete). El tanto del cuadro local fue un autogol de Yeison Molina.

Al acudir a la rueda de prensa, la primera consulta que recibió Óscar Ramírez tenía que ver con Ángel Zaldívar.

“El fútbol premia por el esfuerzo que hacés, el otro día recalqué que aconsejó a Esteban Cruz y es un muchacho noble, de grupo, es de los primeros que está en la banca y yo le digo que no es lo que la gente diga, sino lo que que él quiera hacer”, expresó Óscar Ramírez.

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