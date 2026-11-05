Esto dijo Óscar Ramírez sobre Ángel Zaldívar, la victoria de Alajuelense y el cierre que se viene

Liga Deportiva Alajuelense resolvió un escollo complicado al vencer 1-4 a Escorpiones en el Estadio Ricardo Saprissa y los goles rojinegros fueron de Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar y Juanpi Añor (doblete). El tanto del cuadro local fue un autogol de Yeison Molina.
Al acudir a la rueda de prensa, la primera consulta que recibió Óscar Ramírez tenía que ver con Ángel Zaldívar.
“El fútbol premia por el esfuerzo que hacés, el otro día recalqué que aconsejó a Esteban Cruz y es un muchacho noble, de grupo, es de los primeros que está en la banca y yo le digo que no es lo que la gente diga, sino lo que que él quiera hacer”, expresó Óscar Ramírez.
Desde la suplencia, la Liga construyó estre triunfo trabajado.
“Vemos a Luis Díaz, hemos hablado mucho de que tiene que sacar provecho de las características, Celso y los demás, que se quedaron con ganas de jugar”. citó Óscar Ramírez.
- ¿Cómo visualiza este cierre tan bravo?
- Es duro, no solo para nosotros, ahora está Saprissa, San Carlos y si alguno tiene un tropiezo también. Esto se va a definir hasta la última fecha.
- Antes era Jorge Davies, ¿cuánto puede sacarles provecho a Ángel Zaldívar y Luis Díaz?
- Es parte de lo que estamos hablando, si yo les contara una anécdota, hubo un muchacho, que el único campeonato que se ganó acá en Tibás, Carlos Mario Hidalgo fue contratado por el presidente y el gerente ni lo saludaba. Como cuatro veces dijo que se iba y en este estadio jugó el único partido, asistió a Austin Berry en el gol. En eso estamos, donde todos se respaldan, todos se ayudan y estamos hablando de hace años (1991), por eso lo cuento. Es un claro ejemplo de lo que es un buen grupo. A mí me gustaría que vieran a Ángel Zaldívar entrenando. Ya él entendió lo que es Alajuelense.
- ¿Cuál es el equipo que usted quiere tener?
- Hay algo importante en esto, es el convivir, estar en el día a día, hay diferentes características que tienen los grupos. Después de ser campeón nacional vino un bajón y el grupo otra vez quiere. Yo tengo que visualizar lo que está pasando.
- ¿Qué prioriza ahorita, buscar el liderato o la final de la Copa Centroamericana?
- Lo estamos haciendo por partes, estamos partiendo el queque, ahora el sábado buscaremos una mejor posición y viene el espacio por la Selección. La expectativa es cuántos nos van a llamar, si van a jugar o no. Y luego enfocarnos en esos partidos contra Cartaginés y San Carlos, cerrar ahí, Dios quiera con la clasificación y luego la final de la Copa Centroamericana. No es fácil. Decían que antes de un logro como clasificar a la final hay una bajadita, pero no nos afectó. Ahora el sábado queremos acercarnos. Vamos a ver cuántos va a ocupar Bryan Ruiz en la Selección.
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