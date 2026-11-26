Liga Deportiva Alajuelense tenía el marcador en contra y venía el cierre del partido que perdió contra Cartaginés en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El balón estaba en movimiento y el brumoso Diego González se encontraba en el suelo. Juan Gabriel Calderón primero se acercó y amonestó al liguista Luis Díaz.

Pero Brayan Cruz y Diego Salazar le avisaron desde la sala VOR que fuera a revisar lo ocurrido por una posible expulsión. Así que el central acudió al monitor y luego cambió de decisión, anuló la amarilla y le mostró la roja directa al extremo de la Liga.

No se sabe qué dijeron los árbitros en ese momento, porque esta vez la Comisión de Arbitraje determinó que no revelaría audios ni videos del VAR correspondientes a la jornada 17 del Torneo de Apertura 2026.

En la transmisión de FUTV no se vio nada que ameritara la expulsión y el analista arbitral Greivin Porras afirmó a La Nación que eso fue un error, que no había razón para mostrar la roja.

Alajuelense tomó cartas en el asunto prácticamente de inmediato y el martes presentó un recurso, un proceso sumario por error manifiesto.

Luego, cuando la Comisión de Arbitraje envió su reporte de carácter privado a los clubes, en el que detalla los aciertos y los errores arbitrales de los partidos y ahí afirmó que esa roja fue un desacierto de Juan Gabriel Calderón y del VAR, eso se convirtió en prueba adicional.

Como Alajuelense presentó ese proceso sumario por error manifiesto antes de que el Tribunal Disciplario sesionara, lo vieron primero.

Así que al haber en efecto un error manifiesto, podían corregir el informe y ya no había motivo para imponer la sanción.

A la Liga le tocó jugar con un hombre menos en los últimos ocho minutos de reposición, pero logró que no castigaran a Luis Díaz tras una equivocación de los árbitros.

Y así es como el extremo puede entrar en convocatoria para el partido del sábado 28 de noviembre contra San Carlos, si así lo considera oportuno Óscar Ramírez.

¿Qué dijo el Tribunal Disciplinario?

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer el miércoles que Alajuelense presentó un proceso sumario por error manifiesto.

“Tras conocer el caso y verificar el video oficial, así como la prueba pertinente, determina que existió un error manifiesto por parte del árbitro, pues se comprobó que el jugador Luis Díaz, de la Liga Deportiva Alajuelense, no incurrió en conducta violenta. Esta conclusión coincide, además, con lo establecido por la Comisión de Arbitraje en su informe oficial.

”En consecuencia, el Tribunal resuelve dejar sin efectos disciplinarios la tarjeta roja mostrada al jugador Luis Díaz en el minuto 90+2 en el partido de la LDA ante el Club Sport Cartaginés”, versa en el pronunciamiento del Disciplinario.

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