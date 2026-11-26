El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) tomó una determinación sobre la tarjeta roja que le mostraron a Luis Díaz, jugador de Alajuelense.

Tras la revisión del monitor del VAR, Díaz fue expulsado por Juan Gabriel Calderón, árbitro del encuentro del lunes pasado entre la Liga y Alajuelense.

Según comunicó el departamento de prensa de la Fedefútbol, el cuadro manudo presentó un proceso sumario por error manifiesto.

“El Tribunal, tras conocer el caso y verificar el video oficial, así como la prueba pertinente, determina que existió un error manifiesto por parte del árbitro, pues se comprobó que el jugador Luis Díaz, de la Liga Deportiva Alajuelense, no incurrió en conducta violenta.

”Esta conclusión coincide, además, con lo establecido por la Comisión de Arbitraje en su informe oficial. En consecuencia, el Tribunal resuelve dejar sin efectos disciplinarios la tarjeta roja mostrada al jugador Luis Díaz en el minuto 90+2 del partido de la LDA ante el Club Sport Cartaginés”, destacó el comunicado del departamento de prensa de la Fedefútbol.

Luis Díaz queda habilitado para el encuentro del próximo sábado, cuando Alajuelense visite a San Carlos, a las 7 p. m.

La única sanción de la jornada 17 fue para el jugador Leandro Rafael Mena Fernández de Escorpiones, quien recibió un castigo de un partido y una multa de ₡100.000,00 de conformidad con el artículo 35 del Reglamento Disciplinario vigente al ser la primera vez en el torneo que es amonestado con tarjeta amarilla por cinco veces dentro del mismo certamen.