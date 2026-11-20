París, Francia. España y Francia, dos campeones mundiales, se toparán en los cuartos de final de la Nations League de Europa, según determinó el sorteo realizado este viernes.

La Furia, que ganó el pasado Mundial de Norteamérica, clasificó en el el segundo lugar del grupo C, luego de perder en casa contra Inglaterra. Esto hizo que le tocara un ganador de grupo, en este caso Francia, que se impuso en la zona A.

Estos son los cruces luego de la rifa que se hizo en la ciudad suiza de Nyon, sede de la UEFA.

Francia-España

Noruega-Inglaterra

Países Bajos-Portugal

Bélgica-Alemania

Los cuartos de final se disputarán en la Fecha FIFA del 25 al 30 de marzo de 2027, en series de ida y vuelta. Las semifinales y el duelo por el título serán entre el 9 y 13 de junio bajo el formato de Final Four, en uno de los países clasificados.

Campeona del Mundial 2026 y de la Eurocopa 2024, España es la referencia absoluta del planeta fútbol, aunque acaba de sufrir una derrota en casa ante Inglaterra (3-2), que puso fin a una racha récord de 44 partidos oficiales consecutivos sin perder en el tiempo reglamentario.

Los Bleus de Zidane intentarán por fin tomarse la revancha contra un equipo que los dominó claramente en sus tres últimos enfrentamientos: en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1), de la Liga de Naciones 2025 (5-4) y del Mundial 2026 (2-0) en Dallas.

Sin embargo, en la Liga de Naciones Francia le ganó el título a España en 2021 en San Siro, en una final marcada por un gol en potencial fuera de juego de Kylian Mbappé que provocó un cambio en la regla.

Este choque tendrá asimismo un sabor muy especial para Zinedine Zidane, técnico francés y leyenda del Real Madrid como jugador y entrenador, que además vive en la capital española, y para el capitán Kylian Mbappé, la gran estrella actual del gigante blanco.

En las otras eliminatorias, Inglaterra tendrá el factor cancha a su favor ante Noruega, en una reedición de los cuartos del pasado Mundial que ganaron los Tres Leones (2-1 tras prórroga) en Miami.

Países Bajos, con Xavi Hernández en el banquillo, se enfrentará a Portugal, que da sus primeros pasos sin Cristiano Ronaldo, retirado de la escena internacional hace dos semanas y que defiende título en esta segunda competición continental.