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Arquero que provocó accidentalmente la muerte de Jesús de Miguel ‘está muy tocado’, dice su entrenador

El guardameta Jesús Owono sigue sin aparecer públicamente luego de la trágica acción que desembocó en la muerte de Jesús de Miguel

Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, fue el protagonista en la muerte accidental de Jesús de Miguel. Aquí en un partido de octubre, previo a la tragedia.
Jesús Owono, guardameta del FC Andorra, fue el protagonista en la muerte accidental de Jesús de Miguel. Aquí en un partido de octubre, previo a la tragedia. WALTER CUNHA
AFP