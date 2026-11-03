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Argentina tendrá bajas para enfrentar a la Selección de Costa Rica; vea la convocatoria

La convocatoria de Lionel Scaloni para los partidos amistosos de Argentina ante Uruguay y Costa Rica presenta notables ausencias

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, ya definió su equipo para enfrentar a Costa Rica el 17 de noviembre. Aquí, en el amistoso ante Benín en Buenos Aires del 6 de octubre.
El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, ya definió su equipo para enfrentar a Costa Rica el 17 de noviembre. Aquí, en el amistoso ante Benín en Buenos Aires del 6 de octubre. JUAN MABROMATA
AFP

Buenos Aires, Argentina. Argentina comenzará la vida sin Lionel Messi, que se retiró de la selección en octubre, con varias ausencias notables para los partidos amistosos de noviembre contra Uruguay y Costa Rica, según la convocatoria revelada este martes.

El seleccionador Lionel Scaloni, cuya renovación de contrato podría anunciarse en breve, dejó al margen de su lista de 28 citados a varios pesos pesados por razones técnicas, lesiones o suspensiones.

No contará para los últimos amistosos del año, por aparente decisión técnica, con los mediocampistas Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Giovani Lo Celso (Betis).