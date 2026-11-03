Argentina tendrá bajas para enfrentar a la Selección de Costa Rica; vea la convocatoria

Buenos Aires, Argentina. Argentina comenzará la vida sin Lionel Messi, que se retiró de la selección en octubre, con varias ausencias notables para los partidos amistosos de noviembre contra Uruguay y Costa Rica, según la convocatoria revelada este martes.
El seleccionador Lionel Scaloni, cuya renovación de contrato podría anunciarse en breve, dejó al margen de su lista de 28 citados a varios pesos pesados por razones técnicas, lesiones o suspensiones.
No contará para los últimos amistosos del año, por aparente decisión técnica, con los mediocampistas Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Giovani Lo Celso (Betis).
Tampoco con el defensor y nuevo capitán albiceleste, Cristian “Cuti” Romero (Atlético de Madrid), ni con el delantero Lautaro Martínez (Inter de Milán), ambos por lesión.
El volante Leandro Paredes (Boca Juniors) y el lateral Nahuel Molina (AS Roma), por su parte, aún deben cumplir suspensiones por los incidentes tras la final del Mundial de 2026 perdida contra España.
La principal novedad en la nómina, liderada por el portero Emiliano Martínez y el delantero Julián Álvarez, es el llamado del central Aarón Anselmino, del Chelsea, quien nunca ha jugado un partido internacional.
Regresos en la zaga de Argentina
Regresan, por su lado, el zaguero Mariano Troilo (Parma) luego de un año y medio de ausencia y el lateral Gonzalo Montiel, de River Plate, que no fue convocado en la pasada fecha FIFA de setiembre y octubre.
Argentina recibirá el 13 de noviembre a Uruguay en La Bombonera, en el clásico del Río de la Plata, y cuatro días más tarde será local frente a Costa Rica en el estadio Mario Kempes, en Córdoba.
Serán los primeros juegos desde que Messi, de 39 años, se retiró del combinado nacional tras dos décadas en las que devolvió a su país a la élite del fútbol.
Lista de los 28 convocados por Scaloni:
Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).
Defensas: Gonzalo Montiel (River Plate), Agustín Giay (Palmeiras de Brasil), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma de Italia), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon) y Román Vega (Zenit San Petersburgo).
Mediocampistas: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como de Italia), Exequiel Palacios (Ipswich Town de Inglaterra), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como), Matías Soulé (Roma) y Franco Mastantuono (Fiorentina).
Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River Plate), José López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).