Argentina tendrá bajas para enfrentar a la Selección de Costa Rica; vea la convocatoria

Buenos Aires, Argentina. Argentina comenzará la vida sin Lionel Messi, que se retiró de la selección en octubre, con varias ausencias notables para los partidos amistosos de noviembre contra Uruguay y Costa Rica, según la convocatoria revelada este martes.

El seleccionador Lionel Scaloni, cuya renovación de contrato podría anunciarse en breve, dejó al margen de su lista de 28 citados a varios pesos pesados por razones técnicas, lesiones o suspensiones.

No contará para los últimos amistosos del año, por aparente decisión técnica, con los mediocampistas Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Giovani Lo Celso (Betis).

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