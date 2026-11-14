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Argentina pierde en La Bombonera antes de jugar contra la Selección de Costa Rica

En su primer partido sin Messi, Argentina la pasó mal en casa en el amistoso ante Uruguay

El volante de Argentina Enzo Fernández disputa el balón con Facundo Bernal, de Uruguay, durante el Clásico del Río de la Plata en La Bombonera de Buenos Aires.
El volante de Argentina Enzo Fernández disputa el balón con Facundo Bernal, de Uruguay, durante el Clásico del Río de la Plata en La Bombonera de Buenos Aires. ALEJANDRO PAGNI

AFP y La Nación / Argentina / GDA