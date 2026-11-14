Argentina pierde en La Bombonera antes de jugar contra la Selección de Costa Rica

Buenos Aires, Argentina. En el primer partido de la Selección de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, y unos días antes de enfrentar a Costa Rica, la Albiceleste cayó este viernes 2-1 en un amistoso ante Uruguay en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Leonardo Balerdi (47′, en contra) y Maximiliano Araújo (53′) anotaron los goles para la victoria de la Celeste, mientras que Julián Álvarez (72′) descontó para Argentina.

El encuentro se jugó en una Bombonera que apenas albergó a unos 20.000 espectadores para ver a la subcampeona del mundo, una concurrencia cercana al 40 por ciento, en un contexto marcado por la ausencia de Messi y los altos precios de las localidades dispuestas por la AFA.

Los dirigidos por Diego Forlán se quedaron con la edición 198 del Clásico del Río de la Plata y sumaron un nuevo triunfo para Uruguay, que ahora registra 59 victorias y 46 empates frente a las 92 de Argentina.

El martes próximo, en otros amistosos de la fecha internacional FIFA, Argentina recibirá en su último partido del año a Costa Rica en Córdoba, mientras que Uruguay será local frente a la República Dominicana, en Maldonado.

Este fue el primer juego tras la renovación de Lionel Scaloni como técnico de la Albiceleste, según anunció la AFA antes del duelo ante los uruguayos.

Uruguay volvió a ganarle a Argentina, justamente casi tres años después de su último triunfo, y en el mismo estadio. Aquella vez, el 16 de noviembre, fue por 2-0 por las eliminatorias.

La derrota dejó interrogantes sobre el funcionamiento defensivo y la falta de profundidad de la nueva selección argentina.Nico Pazfue uno de los futbolistas más destacados, mientras que Giancula Prestianni aportó desequilibrio desde su ingreso.