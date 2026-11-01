Andrés Carevic celebra el liderato de Sporting, pero deja una advertencia para el cierre

Lo primero que hizo el timonel argentino fue felicitar a sus futbolistas por la victoria y destacar que insistieron en buscar el triunfo durante todo el partido.
“Realmente, felicitar a los jugadores. Realmente hicieron un gran partido, hicieron un partidazo. Creo que insistimos porque queríamos ganar el partido y así fue todo el encuentro, insistiendo hasta lo último, que pudimos concretar. Entonces, muy agradecido y unas felicitaciones a todos: a la gente que entró de cambio, que no participó, la que no fue convocada, que viene trabajando duro. Y también porque habíamos recibido un golpe muy fuerte en Saprissa y este equipo se pudo reponer a base de trabajo y esfuerzo para estar nuevamente arriba”, comentó el sudamericano.
El estratega también se mostró contento por el nivel de la plantilla y recordó que, aunque ha peleado el liderato con otro equipo, es la primera vez que lo hace con los albinegros.
“Contento por la situación en donde nos colocamos en este momento. Tenemos una planilla competitiva. Creo que, como lo comenté en un inicio, yo creo que una muy buena pretemporada, un viaje también a México para enfrentar a buenos equipos, una buena preparación y con esa coordinación de la parte integral, tanto física como táctica. También que los jugadores con iniciativa y esfuerzo hacen que el grupo se encuentre donde está en este instante”, dijo Carevic.
Luego agregó: “Me ha tocado en otro equipo estar peleando arriba, pero bueno, creo que hoy estamos en Sporting. Creo que también, como fue conformada la planilla, con gente de jerarquía, la media y los chicos, creo que también eso hace posible que el equipo haya tenido un equilibrio”.
Por último, afirmó que el liderato es producto del esfuerzo diario del equipo y aseguró que, pese a estar en el primer puesto, todavía les queda camino por recorrer.
“Creo que es el esfuerzo día a día, es el fruto de donde se ubica Sporting hoy, peleando en los primeros puestos. Entonces, como comenté anteriormente, creo que no se ha ganado nada todavía. Falta recorrido, va a ser un cierre complicado, nos quedan cuatro fechas. Entonces, creo que disfrutar el día de hoy y, bueno, luego ponernos a trabajar ya el día de mañana para enfrentar a Pérez el martes”, dijo el argentino.
El próximo reto de Sporting será el martes 3 de noviembre ante Pérez Zeledón, colista del torneo, en un partido en el que los albinegros tendrán que defender su liderato, ya sea en solitario o compartido con otro club.