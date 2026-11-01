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Andrés Carevic celebra el liderato de Sporting, pero deja una advertencia para el cierre

Andrés Carevic, entrenador de Sporting, habló en conferencia de prensa tras conseguir el liderato

25 de julio del 2026. Estadio Puente de Piedra, Grecia. 20:00 hrs. El equipo Sporting FC se enfrenta a la Liga Deportiva Alajuelense en la jornada 1 del Torneo de Apertura del Campeonato Nacional de fútbol de Primera División. En la foto: los técnicos Andrés Carevic (Sporting) e Ismael Rescalvo (LDA). Acciones durante el juego. Foto: Albert Marin.
Andrés Carevic, entrenador de Sporting, habló sobre el liderato de su club en el Torneo de Apertura 2026. En la foto, Carevic durante un partido ante Alajuelense. Albert Marin
Alejandro Cerdas

Andrés Carevic, entrenador de Sporting, habló en conferencia de prensa luego de la victoria sobre la hora de los albinegros ante Herediano, que los coloca como líderes en solitario del Torneo de Apertura 2026.

Lo primero que hizo el timonel argentino fue felicitar a sus futbolistas por la victoria y destacar que insistieron en buscar el triunfo durante todo el partido.

“Realmente, felicitar a los jugadores. Realmente hicieron un gran partido, hicieron un partidazo. Creo que insistimos porque queríamos ganar el partido y así fue todo el encuentro, insistiendo hasta lo último, que pudimos concretar. Entonces, muy agradecido y unas felicitaciones a todos: a la gente que entró de cambio, que no participó, la que no fue convocada, que viene trabajando duro. Y también porque habíamos recibido un golpe muy fuerte en Saprissa y este equipo se pudo reponer a base de trabajo y esfuerzo para estar nuevamente arriba”, comentó el sudamericano.