Andrés Carevic celebra el liderato de Sporting, pero deja una advertencia para el cierre

Andrés Carevic, entrenador de Sporting, habló en conferencia de prensa luego de la victoria sobre la hora de los albinegros ante Herediano, que los coloca como líderes en solitario del Torneo de Apertura 2026.

Lo primero que hizo el timonel argentino fue felicitar a sus futbolistas por la victoria y destacar que insistieron en buscar el triunfo durante todo el partido.

“Realmente, felicitar a los jugadores. Realmente hicieron un gran partido, hicieron un partidazo. Creo que insistimos porque queríamos ganar el partido y así fue todo el encuentro, insistiendo hasta lo último, que pudimos concretar. Entonces, muy agradecido y unas felicitaciones a todos: a la gente que entró de cambio, que no participó, la que no fue convocada, que viene trabajando duro. Y también porque habíamos recibido un golpe muy fuerte en Saprissa y este equipo se pudo reponer a base de trabajo y esfuerzo para estar nuevamente arriba”, comentó el sudamericano.

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