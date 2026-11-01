Sporting vs. Herediano: los albinegros confirman el 11 para buscar el liderato

Herediano visita a Sporting en la fecha 14 del Torneo de Apertura 2026 en el Estadio de Puente de Piedra, siendo el único encuentro programado para este sábado.

Los florenses buscan acercarse a zona de clasificación y mantener su buen momento de la mano de Jafet Soto. Por otro lado, los albinegros intentarán despegarse, al menos momentáneamente, en el liderato.

Herediano buscará seguir su buen momento ante Sporting. En la foto, Elías Aguilar, futbolista de Herediano, celebrando un gol ante Pérez Zeledón. (Facebook: Herediano/Facebook: Herediano)

Así sale Sporting para buscar el liderato Copiado!

Sporting confirmó el 11 para buscar ser líderes en solitario: Leonel Moreira, Kevin Espinoza, Carlos Pineda, Ariel Soto, Gabriel Leiva, Jose Mario Pinto, Jean Carlo Batista, Joshua Navarro, Adrián Chevez, Aléx López y Mayron George.

Mientras que en la suplencia se quedan: Rodiney Leal, Youstin Salas, Ignacio Gómez, Jeremy Hernández, Marco Ureña, Eduadro Pastrana, Daniel Colindres, Randy Ramírez, Josimar Méndez y Renzo Carballo.

Así llegan los equipos al partido Copiado!

Herediano llega al compromiso con 14 puntos, obligado a ganar si no quiere perder todas sus oportunidades de clasificar. Los florenses están ubicados en octavo lugar, a ocho unidades de Alajuelense, cuarto clasificado.

Por otro lado, Sporting llega como uno de los tres clubes empatados en el liderato, con 24 puntos. Los albinegros necesitan ganar para ponerse en solitario en el primer lugar de torneo, a espera del encuentro entre Cartaginés y San Carlos y el Clásico Nacional, ambos compromisos pactados para disputarse mañana.

Estos son los árbitros encargados del partido Copiado!

Marianela Araya es la designada por la Comisión de Arbitraje para impartir justicia en el encuentro, con Juan Carlos Mora y Marvin Meza como asistentes y Adrián Chinchilla como cuarto árbitro. Además, el VAR estará a cargo de Brayan Cruz y Víctor Ramírez.

¿Dónde ver el partido? Copiado!

El partido podrá verse por la pantalla de Fox y está programado para iniciar a las 8:00 p. m.