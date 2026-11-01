Sporting vs. Herediano: los albinegros confirman el 11 para buscar el liderato

Herediano visita a Sporting en el Torneo de Apertura 2026

Alejandro Cerdas

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Herediano visita a Sporting en la fecha 14 del Torneo de Apertura 2026 en el Estadio de Puente de Piedra, siendo el único encuentro programado para este sábado.








Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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