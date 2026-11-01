Futbolistas de Sporting llegan en ‘modo Halloween’ al partido contra Herediano: ¿Los reconoce? Véalos disfrazados

Durante el día y en diferentes partes del país, este sábado 31 de octubre se han visto a muchas personas disfrazadas, tanto en la calle, como en redes sociales, pero también en el Estadio Puente de Piedra, en Grecia, donde esta noche juegan Sporting y Herediano.
En el reducto todo transcurría con normalidad, hasta que los futbolistas del cuadro albinegro empezaron a llegar y dos de ellos atraparon miradas, pues tuvieron la ingeniosa idea de disfrazarse.
Sporting publicó las fotografías de los dos jugadores y varios aficionados de inmediato comenzaron a adivinar quiénes son. Es más, vea estas imágenes:
¿Los identifica? Bueno, si ya cree que descubrió quiénes son, o si tiene dudas, aquí se lo contamos. Pero vale la pena ver estos comentarios que varios aficionados dejaron en el Facebook de Sporting:
- “Fijo, fijo, ese es el Duro Méndez”.
- “Definitivamente no hay duda que este es Josimar Méndez”.
- “Hay varios que no se tienen que poner disfraz”.
Los futbolistas que llegaron disfrazados al partido entre Sporting y Herediano son Josimar Méndez y Youstin Salas.
¿Será que después del partido se marcharán del estadio de la misma manera en la que llegaron?
Andrés Carevic presenta un once estelar conformado por Leonel Moreira, Carlos Pineda, Adrián Chévez, Jean Carlo Batista, Joshua Navarro, Ariel Soto, José Mario Pinto, Kevin Espinoza, Gabriel Leiva, Alex López y Mayron George.
En la suplencia se encuentran Rodiney Leal, Randy Ramírez, Ignacio Gómez, Eduardo Pastrana, Jeremy Hernández, Marco Ureña, Daniel Colindres, Renzo Carballo y los disfrazados Youstin Salas y Josimar Méndez.