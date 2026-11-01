Futbolistas de Sporting llegan en ‘modo Halloween’ al partido contra Herediano: ¿Los reconoce? Véalos disfrazados

Durante el día y en diferentes partes del país, este sábado 31 de octubre se han visto a muchas personas disfrazadas, tanto en la calle, como en redes sociales, pero también en el Estadio Puente de Piedra, en Grecia, donde esta noche juegan Sporting y Herediano.

En el reducto todo transcurría con normalidad, hasta que los futbolistas del cuadro albinegro empezaron a llegar y dos de ellos atraparon miradas, pues tuvieron la ingeniosa idea de disfrazarse.

Sporting publicó las fotografías de los dos jugadores y varios aficionados de inmediato comenzaron a adivinar quiénes son. Es más, vea estas imágenes:

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