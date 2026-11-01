AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

Futbolistas de Sporting llegan en ‘modo Halloween’ al partido contra Herediano: ¿Los reconoce? Véalos disfrazados

Dos jugadores de Sporting atraparon miradas con su atuendo este 31 de octubre antes del juego contra Herediano

Dos jugadores de Sporting llegaron al estadio con una indumentaria un tanto peculiar.
Dos jugadores de Sporting llegaron al estadio con una indumentaria un tanto peculiar. Prensa Sporting
Fanny Tayver Marín

Durante el día y en diferentes partes del país, este sábado 31 de octubre se han visto a muchas personas disfrazadas, tanto en la calle, como en redes sociales, pero también en el Estadio Puente de Piedra, en Grecia, donde esta noche juegan Sporting y Herediano.

En el reducto todo transcurría con normalidad, hasta que los futbolistas del cuadro albinegro empezaron a llegar y dos de ellos atraparon miradas, pues tuvieron la ingeniosa idea de disfrazarse.

Sporting publicó las fotografías de los dos jugadores y varios aficionados de inmediato comenzaron a adivinar quiénes son. Es más, vea estas imágenes: