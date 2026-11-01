Se acabó el misterio sobre Fernando Lesme: esto ocurre con el delantero de Herediano

¿Qué es lo que pasa con el delantero paraguayo Fernando Lesme en el Club Sport Herediano? El club no emitió ningún pronunciamiento sobre el futbolista antes del partido en el que Sporting venció al Team con un gol de Renzo Carballo, en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026.
Fernando Lesme se encuentra lesionado, según lo confirmó Dany Carvajal cuando se terminó el partido en el que Sporting venció 1-0 al campeón nacional.
El guardameta atendió en la zona flash a las radios con derechos de transmisión y dijo en Columbia que durante la semana, “Fernando Lesme se desgarró”.
Para el juego contra Sporting, Herediano no tenía ningún delantero nato en su nómina. Eso es un problema más para el cuadro florense.
Luego se pronunció Jafet Soto en conferencia de prensa y dijo que no es lo mismo jugar con un nueve nominal que con un futbolista que no está acostumbrado a esa posición.
“Fernando se lesionó esta semana que pasó y no pudo estar, a como planeamos el partido, le hubiera quedado un par de situaciones”, expresó Jafet Soto.
Añadió que él espera que el paraguayo esté disponible para el próximo partido, pero que todo queda sujeto a la evolución del jugador.
Precisamente, el próximo encuentro de Herediano será contra el Deportivo Saprissa, el jueves 5 de noviembre, en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.