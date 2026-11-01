Se acabó el misterio sobre Fernando Lesme: esto ocurre con el delantero de Herediano

¿Qué es lo que pasa con el delantero paraguayo Fernando Lesme en el Club Sport Herediano? El club no emitió ningún pronunciamiento sobre el futbolista antes del partido en el que Sporting venció al Team con un gol de Renzo Carballo, en la jornada 14 del Torneo de Apertura 2026.

Cuando el Team entregó su alineación, se confirmaron las sospechas. El guaraní no estaba entre los titulares ni en la suplencia.

Fernando Lesme se encuentra lesionado, según lo confirmó Dany Carvajal cuando se terminó el partido en el que Sporting venció 1-0 al campeón nacional.

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