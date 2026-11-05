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Algunos grandes partidos en la leyenda de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal, luego de una carrera marcada por episodios memorables

Este fue uno de los grandes días de Cristiano Ronaldo -quien anunció su retiro de la Selección de Portugal- cuando anotó un triplete ante Suecia en noviembre de 2013 rumbo al Mundial de Brasil 2014.
Este fue uno de los grandes días de Cristiano Ronaldo -quien anunció su retiro de la Selección de Portugal- cuando anotó un triplete ante Suecia en noviembre de 2013 rumbo al Mundial de Brasil 2014. JONATHAN NACKSTRAND
AFP

París, Francia. Con una interminable trayectoria repleta de títulos y récords, Cristiano Ronaldo, que este jueves anunció su retirada de la selección portuguesa, estampó su firma en infinidad de partidos.

Algunas de las grandes actuaciones de CR7

6 de agosto de 2003: En el marco de la inauguración de su nuevo estadio, el Sporting de Portugal recibe al Manchester United para un partido de prestigio. En sus filas está un joven de 17 años que había debutado hacía un año. Aquel día no marca, pero su calidad técnica impresiona a Sir Alex Ferguson. Unos días más tarde lo ficha para los ‘Red Devils’.