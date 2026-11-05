Algunos grandes partidos en la leyenda de Cristiano Ronaldo

París, Francia. Con una interminable trayectoria repleta de títulos y récords, Cristiano Ronaldo, que este jueves anunció su retirada de la selección portuguesa, estampó su firma en infinidad de partidos.

6 de agosto de 2003: En el marco de la inauguración de su nuevo estadio, el Sporting de Portugal recibe al Manchester United para un partido de prestigio. En sus filas está un joven de 17 años que había debutado hacía un año. Aquel día no marca, pero su calidad técnica impresiona a Sir Alex Ferguson. Unos días más tarde lo ficha para los ‘Red Devils’.

10 de mayo de 2009: El portugués se dio a conocer al mundo en el Manchester United, donde ganó su primera Liga de Campeones y la Premier League en tres ocasiones (2007, 2008 y 2009). En un duelo contra el Manchester City, el gran rival que empieza a crecer, recuerda quién es el jefe y marca el último tanto de su primera etapa mancuniana, antes de fichar por el Real Madrid.

21 de abril de 2012: El gigante blanco, que no gana la Liga española desde hace cuatro años, viaja ese día a Barcelona para medirse a los azulgranas, que marchan segundos. El partido de la 35ª jornada es muy parejo, pero Ronaldo silencia el Camp Nou en el minuto 73 poniendo por delante a los suyos justo cuando el chileno Alexis Sánchez acababa de empatar. La distancia lograda ya es insalvable y unas semanas después el luso celebrará la primera de sus dos Ligas.

19 de noviembre de 2013: El gran Zlatan Ibrahimovic recibe a Ronaldo y Portugal se mide a Suecia en el repechaje para lograr un boleto al Mundial-2014. Ibra hace un doblete, pero CR7 destaca todavía más con un hat-trick, ganando el duelo entre dos de los delanteros más carismáticos de su generación.

10 de julio de 2016: Después de un camino lleno de baches, Portugal llega a la final de la Eurocopa y se mide a Francia en su casa. El drama se produce en el minuto 25: Ronaldo se lesiona y abandona el terreno de juego llorando. Este duro golpe motiva a la selección lusa, que contra todo pronóstico vence en la prórroga, consiguiendo para su país y para su estrella su primer título.

3 de junio de 2017: el Real Madrid se ve las caras con la Juventus en la final de la ‘Champions’, una competición que CR7 ya ganó en tres ocasiones con el United (2008) -marcando en la final frente al Chelsea- y con los ‘merengues’ (2014, 2016), con quienes levantará otra más (2018). Aquel día hace dos dianas (4-1) y alcanza los 600 goles. Al final de temporada ganará su quinto y último Balón de Oro. Sin rencores, los tifosi turineses, impresionados por su juego, se levantarán de sus asientos el 3 de abril de 2018 para aplaudir una nueva exhibición del portugués, que marca uno de sus dos goles con una espectacular tijera (3-0).

15 de junio de 2018: El primer partido del Mundial en Rusia en la llave B opone a Portugal con España. Hay un empate (3-3), pero Ronaldo sobresale con un ‘hat-trick’, que cierra convirtiendo una espectacular falta en el minuto 88.

6 de noviembre de 2022: De vuelta en Mánchester después de cuatro temporadas sin ningún triunfo notable en la Juventus, el jugador nacido en Madeira no entra en los planes del entrenador, con quien mantiene una tensa relación. Ese día, disputa contra el Aston Villa sus últimos 90 minutos vestido de rojo, vencido y desapercibido.

8 de junio de 2025: Ronaldo, ya con 40 años, levanta su segunda Liga de Naciones con Portugal tras ganar a España en la final de Múnich, decidida en los penales. La Roja llega a adelantarse en dos ocasiones en el partido, pero Portugal responde en ambas. Ronaldo es el autor del gol del empate 2-2, que termina llevando a la resolución en una tanda de penales en la que él no participa porque había sido ya reemplazado, pero en la que vibra como un hincha más, como hizo en el triunfo en la final de la Eurocopa en 2016.