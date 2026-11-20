Múnich, Alemania. La estrella inglesa Harry Kane, Balón de Oro 2026, se lesionó en el tobillo izquierdo y estará de baja varios meses, estimó el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, después del empate 1-1 ante el Colonia, este viernes en la 10ª jornada de la Bundesliga.

Kompany fue preguntado por la cadena alemana de televisión Sky sobre si el tiempo de baja de Kane se contaría en semanas y él puntualizó que serían “meses”, y se mostró preocupado por la gravedad del percance de su delantero.

En la zona mixta, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, explicó por su parte que Kane sufría un desgarro de la sindesmosis, una articulación fibrosa del tobillo izquierdo.

La lesión de Kane, de 33 años, se produjo hacia el minuto 15 de partido, cuando Olise envió desde la derecha un centro en busca del artillero inglés, que se encontraba en el segundo palo.

Kane intentó llegar al balón, pero se le adelantó el defensa suizo del Colonia Joël Schmied.

Se hizo daño en esa acción y estuvo tendido en el césped, antes de levantarse y ponerse a caminar cojeando.

Hizo entonces un gesto a su banquillo para pedir atención médica y después de la misma fue reemplazado en el minuto 20 por Tom Bischof.

El caso de Kane hace pensar inmediatamente al de uno de sus compañeros de equipo, el marroquí Ismael Saibari, que se lesionó en la sindesmosis del tobillo derecho durante el Klassiker de finales de octubre ante el Borussia Dortmund.

Fue operado y su ausencia se estimó entre tres y cuatro meses.

Además de Kane, el Bayern sufrió este viernes la lesión de Olise, en su caso con problemas en el pie izquierdo.

Fue cambiado en el descanso, unos minutos después de haber recibido un golpe del rival Tom Krauss cuando intentaba una volea.

Olise abandonó el estadio apoyándose en muletas, pero Kompany intentó tranquilizar, asegurando que solo fue como “medida de precaución”.

Mostrándose más optimista en ese caso, el entrenador del Bayern confió en que Olise pueda estar en el entrenamiento del equipo el lunes, pensando en el desplazamiento a Lille, Francia, donde el campeón de Alemania juega el martes, en la quinta fecha de la Liga de Campeones europea.