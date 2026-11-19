Pareciera que se pusieron de acuerdo, pero no es así: Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés se unieron a la fiebre de Grand Theft Auto (GTA VI), ya que el próximo lunes 23 de noviembre se enfrentarán en el Estadio Alejandro Morera Soto.

La Liga y los brumosos afrontan su propia saga con tres episodios, porque primero se topan en el cierre de la penúltima jornada del Torneo de Apertura 2026, que será más que importante para efectos de clasificación y liderato.

Después de eso, el próximo reto entre estos dos equipos estará más cerca, con el pulso de ida y vuelta de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El primer duelo por el título regional será el 2 de diciembre, a las 7 p. m., en el Estadio José Rafael Fello Meza; mientras que el pulso final por la coronación arrancará a las 6 p. m. del domingo 6 de diciembre, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Pero en este momento, Óscar Ramírez y Amarini Villatoro saben que tienen que ir paso a paso.

De cara al reto del lunes en la Catedral, Alajuelense y Cartaginés se inspiran en GTA 6 para anunciar el partido.

La Liga publicó en sus redes: “Modo partido: ACTIVADO. Nueva misión, mismo objetivo: ¡Juntos!”.

Así es como Alajuelense anuncia el partido contra Cartaginés. (Alajuelense/Redes)

Cartaginés hizo lo propio en sus redes sociales, al anotar: “Nueva misión desbloqueada. Destino: Morera Soto. Objetivo: Traer los 3 puntos a Cartago. ¡Que comience la misión!”.

Así es como Cartaginés anuncia el juego ante Alajuelense, con alusión a 'GTA 6'. (Cartaginés/Redes)

GTA VI: un fenómeno en los videojuegos

Después de trece años de espera, GTA VI ya está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por el momento, no hay una fecha confirmada para su llegada a computadoras.

La historia sigue a la pareja de criminales Jason Duval y Lucia Caminos envueltos en una conspiración criminal a lo largo de Leonida, que es un estado ficticio basado en Florida.

Leonida cuenta con seis zonas con entornos urbanos, costeros, pantanosos e industriales: Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y Parque Nacional del Monte Kalaga

Esta nueva entrega de la saga de gánsteres de Rockstar acaba de salir y marca una nueva etapa para esta serie que arrasa desde su creación en 1997.

El título debutó como el videojuego mejor calificado en la historia de Metacritic, recibiendo elogios unánimes de medios como IGN, The New York Times, The Washington Post y Eurogamer por el nivel de detalle y realismo del estado ficticio de Leonida y Vice City.

Rockstar Games desplegó dos actualizaciones previas al desbloqueo oficial (la versión 01.002.000 y la más reciente 01.002.001).

El segundo parche pesa alrededor de 602 MB en PS5 y 1.6 GB en Xbox Series X|S, enfocado en estabilidad y correcciones de última hora. En PS5 también se exige tener instalada la última actualización de sistema de la consola para ejecutarlo.

Según detalla Eurogamer.net, el lanzamiento físico se distribuye sin disco (formato código en caja), lo que generó debate entre coleccionistas y tiendas. Dentro del juego, se confirmó que los trucos (cheats) no pueden activarse hasta completar la historia principal y que las clásicas páginas web parodia dentro del internet del juego fueron eliminadas en esta entrega.

Además, el juego lidera las nominaciones para The Game Awards 2026, compitiendo por Juego del Año, Mejor Dirección, Mejor Narrativa y Mejor Interpretación, entre otras categorías.

Entradas a la venta Alajuelense tiene a la venta las entradas para el partido del 23 de noviembre contra Cartaginés, con precios que van desde los ¢4.000 hasta los ¢16.000. Los tiquetes puede adquirirlos en boleterialaliga.com.

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