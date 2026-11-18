Un testigo aportado por las dos asesoras legislativas que denunciaron al diputado Fernando Obaldía, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por presunto acoso sexual, confirmó ante la Fiscalía General de la República el malestar de ellas por las actuaciones y comentarios que hacía el congresista en algunas ocasiones.

Así consta en la copia de la declaración rendida por el asesor parlamentario ante el fiscal general, Carlo Díaz, el 5 de octubre de este año, de la cual La Nación tiene una copia.

El asesor ya no trabaja para Obaldía, sino que ahora se desempeña en la oficina de otra diputada del PPSO. Además, es uno de los testigos que ya rindió su declaración frente a la comisión especial que investiga la primera denuncia por presunto acoso sexual presentada contra el legislador alajuelense, la semana pasada.

Bajo juramento, ante el fiscal general, el testigo señaló que el trabajo de la asesora denunciante era objeto de revisiones y correcciones constantes de parte del congresista.

Además, consultado por Carlo Díaz, confirmó que, durante una estadía en la casa de Obaldía, previo a una gira a Sarchí que finalmente se canceló, y en presencia de otras personas, el diputado le dijo a la asesora que se tenía que pintar los labios de color rojo, aunque alegó no recordar otra frase cuestionada en la denuncia: “Todos deben ver las florcitas que tengo en mi jardín”.

El testigo también confirmó que Obaldía había puesto a cargo de la revisión del trabajo de la asesora a otra funcionaria del despacho, que no estaba especializada en las funciones de la denunciante, y quien debía dar el visto bueno sobre los productos que presentara.

En la misma declaración, el testigo también rindió declaración sobre las actitudes denunciadas por la segunda denunciante de Obaldía, asesora que solamente permaneció en ese despacho en las primeras semanas de mayo, pues luego acudió al jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, para pedir su traslado.

En ese caso, el asesor confirmó que la funcionaria denunciante le había compartido varios comentarios ajenos a temas laborales que el diputado le había hecho, por lo que él le recomendó expresarle su molestia al congresista y actuar conforme considerara pertinente.

El testigo dijo que, en su presencia, el diputado no tuvo conductas irrespetuosas con la asesora, pues solo presenció interacciones relacionadas con asuntos laborales.

No obstante, sí confirmó que su compañera le había dicho que Obaldía le contaba que hacía tiempo no tenía intimidad con la esposa.

“A raíz de eso, le comenté que le externara que esos temas le molestaban. En otra ocasión, cuando me disponía a ingresar al despacho del señor Fernando Obaldía, encontré a la señora (asesora denunciante) llorando y un poco alterada en su escritorio. Le pregunté qué ocurría y me manifestó que el señor Fernando Obaldía le había agarrado la mano”, relató el testigo al fiscal.

El asesor testificó ante la Fiscalía que no era inusual encontrar a dicha asesora afectada emocionalmente, y dijo que al menos la había visto así en cuatro ocasiones.

“Ahora bien, en relación con el acontecimiento de la mano, (nombre de la denunciante suprimido por confidencialidad) me indicó que no la dejara sola en el despacho del señor Fernando Obaldía. Sin embargo, no recuerdo haberla acompañado al despacho del diputado.

“Únicamente recuerdo que, en una ocasión, al llegar, no la encontré en su lugar habitual de trabajo y, momentos después, la vi salir de la oficina del diputado”, relató el testigo al fiscal general.