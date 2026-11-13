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Política

Diputado Fernando Obaldía aportó testimonio de su hijo contra acusación por presunto acoso sexual

Christopher Obaldía Villalobos dio su testimonio este jueves por la noche, en la comisión especial investigadora

Fernando Obaldía, Pueblo Soberano
Fernando Obaldía, diputado del PPSO, deberá dar su versión de los hechos denunciados el 20 de noviembre. En la imagen, con un asesor. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira