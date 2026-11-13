Diputado Fernando Obaldía aportó testimonio de su hijo contra acusación por presunto acoso sexual

El diputado Fernando Obaldía, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), aportó como defensa el testimonio de su hijo, Christopher Obaldía Villalobos, en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la primera denuncia contra el oficialista por presunto acoso sexual.

Se trata de la denuncia presentada ante el Directorio del Congreso, por una asesora legislativa de su despacho, a inicios de setiembre. Ella laboró para el alajuelense entre mayo y agosto de este año, apenas en los primeros cuatro meses de diputación del oficialista.

El hijo del congresista dio su versión de los hechos este jueves por la noche, durante la sesión confidencial realizada por ese órgano investigador después de la sesión del plenario, en el piso -1 del edificio legislativo.

El proceso contra Fernando Obaldía está en la etapa de recepción de la prueba testimonial, antes de recibir la declaración del propio diputado del PPSO, que está prevista para realizarse el próximo viernes 20 de noviembre.

Víctor Hidalgo, del PLN, asumió el espacio y las funciones de Marco Badilla, en las comisiones que investigan el presunto acoso sexual de Fernando Obaldía. En la imagen, Hidalgo conversa con su compañera de fracción, Karol Matamoros. (Esteban Rojas/Asamblea /La Nación)

Este miércoles, en sesiones privadas del órgano investigador, se recibió primero la versión de la denunciante, por la mañana, mientras que por la noche se recibieron las versiones de testigos, principalmente la jefa de despacho de Obaldía, Diana Fernández, quien también figura como denunciada dentro de otro proceso, junto con Obaldía, por presunto acoso laboral de parte de otra asesora parlamentaria.

¿Qué función cumplía el hijo de Obaldía en su despacho?

Aunque por mandato de la Ley contra el nepotismo el hijo de Obaldía no puede ocupar un cargo en el despacho de su padre, en la denuncia por acoso laboral de una asesora, se acusó que Obaldía Villalobos participaba en el chat del despacho, permanecía a diario en la oficina del diputado, utilizaba la red de Internet y los recursos públicos del edificio del Congreso, además de que ingresaba a las instalaciones utilizando el parqueo para diputaciones.

Adicionalmente, dicha asesora había asegurado que el hijo del congresista asistía a reuniones de coordinación laboral del despacho de Fernando Obaldía y a comisiones legislativas ordinarias, con el supuesto objetivo de cumplir ciertas funciones de supervisor de las colaboradoras que el legislador tenía en ese momento, entre ellas las denunciantes, tanto de acoso laboral como sexual.

Nueva presidencia de la comisión

Ante la salida del liberacionista Marco Badilla de la comisión investigadora, por motivos de salud, el Partido Liberación Nacional (PLN) designó a Víctor Hidalgo para asumir su cargo y, de paso, los otros integrantes del órgano lo eligieron para la presidencia del órgano que ocupaba Badilla.

En declaraciones a La Nación, Hidalgo explicó que se encuentran en la etapa de recepción de la prueba testimonial del caso, y comentó que posiblemente tendrían que pedirle a la presidencia del Congreso una prórroga de 15 días para emitir el informe, tal como lo permite el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas.

Además de Hidalgo, forman parte de esa comisión Kattia Calvo, por el PPSO; José María Villalta, por el Frente Amplio (FA); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).