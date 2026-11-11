AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Caso Fernando Obaldía: asesora rindió testimonio y respondió a diputados en investigación por presunto acoso sexual

Comisión investigadora tiene prevista otra sesión, este miércoles por la noche, para recibir a testigos de la denunciante y declaración de Obaldía

Fernando Obaldía, Pueblo Soberano
El diputado Fernando Obaldía, de Pueblo Soberano, tiene dos procesos de investigación abiertos por presunto acoso sexual, en la Asamblea Legislativa. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira