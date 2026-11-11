Caso Fernando Obaldía: asesora rindió testimonio y respondió a diputados en investigación por presunto acoso sexual

La asesora legislativa que denunció al diputado Fernando Obaldía, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por presunto acoso sexual, dio su testimonio este miércoles por la mañana, en una sesión confidencial en el piso -1 de la Asamblea Legislativa.

La sesión confidencial se realizó entre las 9 a. m. y poco antes del mediodía y se dio en el salón de la Comisión Plena Primera, donde se colocaron una especie de cubículos para asegurarse de no revictimizar a la denunciante y que no hubiera ninguna especie de contacto visual entre ella y el diputado Obaldía.

Además del testimonio de la asesora, los diputados integrantes de la comisión investigadora le hicieron una serie de preguntas.

En la sesión estuvo presente una representante de la Unidad Técnica de Igualdad y Género de la Asamblea (Utieg), así como una representante de la Defensoría de los Habitantes.

El plenario deberá tomar una decisión sobre la denuncia por presunto acoso sexual presentada contra Fernando Obaldía. El PPSO definiría, finalmente, si se sanciona al congresista o no. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

La Nación dio a conocer, este martes, que Obaldía presentó una gestión para intentar que se archivara la denuncia en su contra, pero fue rechazada de forma unánime.

Este mismo miércoles está prevista otra sesión de la misma comisión investigadora, para recibir los testimonios de los testigos aportados por la denunciante y, si es posible, continuar con la declaración de Obaldía y sus testigos.

Este caso se refiere a la asesora que denunció al diputado de gobierno, a principios de setiembre, por una serie de comentarios y actitudes que tuvo el congresista hacia ella, entre mayo y agosto de este año.

Por ejemplo, ella denunció que Obaldía solía mirarle el busto, le preguntaba si al tener sexo usaba condón y la talla del brasier.

Aparte de la denuncia en el Congreso, la asesora también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, con la cual esa oficina abrió un expediente penal por presunto acoso predatorio.

En la denuncia, la asesora indicó que los comentarios y gestos del diputado Obaldía la hicieron sentirse violentada, incómoda y vulnerable.

Específicamente, la asesora señaló que el pasado 18 de agosto, entre las 12 mediodía y la 1 p. m., en horario laboral, ingresó al despacho de Obaldía para tratar de varios asuntos laborales, y el diputado le hizo este comentario: “Uy, qué color rojo. Ya me imagino la parte de abajo y la combinación”.

Aparte del comentario, la asesora relató que la mirada de Obaldía se dirigió desde su busto hasta su entrepierna.

“En el momento en que el señor Obaldía me hizo ese comentario inapropiado, me sentí violentada, incómoda, vulnerable. Sentí que me estaba desnudando con su mirada y con miedo, ya que el señor me miraba los pechos y posteriormente mi vagina”, denunció la asesora en su momento.

Además, el 14 de agosto, el diputado había hecho comentarios a la asesora sobre la talla de su brasier y sobre si le gustaría operarse alguna parte de su cuerpo. Esos comentarios ocurrieron durante la cena posterior a la gira que realizó el congresista por el cantón de Upala.

Otro de los presuntos comentarios fue cuando dijo: “Todos deben de ver las florcitas (sic) que tengo en mi jardín”, luego de comentar sobre su forma de vestir y la exigencia que les hacía de pintarse los labios.

Como testigos en su favor, Fernando Obaldía presentó a su hijo, Cristopher Obaldía Villalobos, así como otra asesora de su despacho, de apellido Araya.