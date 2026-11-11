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Política

Fernando Obaldía intentó que comisión archivara investigación en su contra por presunto acoso sexual; audiencia de denunciante y denunciado serán este miércoles

Plazo para que comisión rinda informe sobre posible sanción al diputado de gobierno es el 23 de noviembre

Diputados plenario legislativo, asamblea legislativa
Hay dos comisiones especiales investigadoras sobre las denuncias presentadas contra Fernando Obaldía por presunto acoso sexual. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira