Fernando Obaldía intentó que comisión archivara investigación en su contra por presunto acoso sexual; audiencia de denunciante y denunciado serán este miércoles

El diputado Fernando Obaldía, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), intentó que se archivara la investigación abierta en su contra por presunto acoso sexual en perjuicio de una exasesora legislativa de su despacho.

A través de un escrito, vía moción, Obaldía solicitó que la comisión especial investigadora por denuncia de hostigamiento sexual, expediente legislativo 25.800, desestimara el proceso, pero fue rechazada de forma unánime por los integrantes del órgano parlamentario.

La comisión ya ha realizado cinco sesiones, los días 28 de setiembre, 2 y 28 de octubre, así como 5 y 9 de noviembre, y tiene previsto realizar este miércoles, en dos sesiones, las audiencias de la denunciante, que es una exasesora del despacho de Obaldía.

La primera sesión de este miércoles está prevista para las 9 a. m. y la segunda, cinco minutos después del plenario.

El PLN designó a Victor Hidalgo (sentado) para sustituir a Marco Badilla en las comisiones que investigan a Fernando Obaldía. En la foto, Hidalgo conversa con el jefe del PLN, Álvaro Ramírez. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

El plazo para que esta primera comisión especial investigadora rinda un informe al plenario sobre si se debe sancionar a Obaldía por conductas indebidas de hostigamiento sexual es el 23 de noviembre.

Sin embargo, la comisión tiene la posibilidad de solicitar a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, una ampliación hasta por 15 días naturales.

Además de la investigación legislativa, Obaldía también es investigado por la Fiscalía General de la República, por presunto acoso predatorio.

Este martes, en el plenario, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, juramentó al liberacionista Víctor Hidalgo para formar parte de este foro investigador, en sustitución de Marco Badilla, quien tomará un permiso para atender un asunto de salud.

Los testigos de Obaldía

Entre los testigos que el diputado Obaldía aportará a la investigación de dicha comisión, este miércoles durante las audiencias de las partes, están su hijo, Christopher Obaldía Villalobos, así como su esposa.

De acuerdo con una denuncia por acoso laboral contra Obaldía y su jefa de despacho, el hijo del diputado estuvo llegando durante el mes de agosto a vigilar a dos asesoras, tanto la que presentó la primera denuncia por presunto acoso sexual como la que otra, quien presentó la denuncia de acoso laboral.

Según la denuncia de acoso laboral, el joven pasaba todo el día en el despacho del legislador, como si fuera funcionario del Congreso, utilizando recursos como el Internet y el parqueo.

Obaldía también aportó como testigo en su favor a una asesora de apellido Araya Rodríguez, quien conoce los casos denunciados por las exasesoras parlamentarias.

Dos investigaciones sobre presunto acoso sexual

Aparte de esa investigación, hay otra comisión especial que investiga la segunda denuncia contra Obaldía, también por presunto hostigamiento sexual, según lo denunciado por otra asesora legislativa que apenas trabajó para el legislador alajuelense unos días y recurrió al jefe del PPSO, Nogui Acosta, desde mayo, por quejas de comportamiento indebido de parte de Obaldía.

Esa segunda comisión se tramita bajo el expediente legislativo 25.839, y ha tenido solamente dos sesiones, una el 21 de octubre y otra este 9 de noviembre, por la noche.