El Consejo de Gobierno suspendió de su cargo a Iván Vincenti Rojas, el abogado del Estado, encargado de dirigir la defensa de los intereses estatales ante los tribunales de justicia y la asesoría jurídica a las instituciones públicas.

Vincenti fue propuesto para el cargo durante el gobierno de Rodrigo Chaves Robles y ratificado por la Asamblea Legislativa en abril del 2023, para un periodo de seis años que concluye en el 2029.

Más de tres años después, el gobierno de Laura Fernández decidió suspenderlo con goce salarial y denunciarlo penalmente, luego de que el programa No Mientas Show, de La Octava TV, divulgara presuntas irregularidades durante su gestión.

Mientras se desarrolla el procedimiento disciplinario, que podría derivar en su destitución, el procurador general adjunto, Alonso Arnesto Moya, asumirá las funciones del jerarca.

Ahora bien, ¿puede el Gobierno despedir al abogado del Estado? ¿Qué tendría que ocurrir para que Vincenti pierda definitivamente su cargo o regrese a su despacho? Y si es destituido, ¿quién elegiría a su sucesor?

A continuación, repasamos qué establece la ley.

¿Qué es la Procuraduría General de la República?

La Procuraduría General de la República (PGR) es el abogado del Estado. Fue creada en 1948 y se le atribuyeron la representación y la defensa del Estado ante los tribunales de justicia.

Según su Ley Orgánica (n.° 6815), es el órgano superior consultivo en materia técnico-jurídica de la administración pública y el representante legal del Estado en las materias de su competencia.

Entre sus principales funciones figuran el asesoramiento jurídico a las instituciones públicas, la emisión de dictámenes de acatamiento obligatorio para la administración, la investigación de presuntos actos de corrupción y la protección de los bienes de dominio público.

Además, brinda criterio técnico a la Sala Constitucional, ejerce las funciones de la Notaría del Estado y mantiene actualizado el Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi).

Para el cumplimiento de sus competencias, cuenta con procuradurías especializadas en materias como hacienda, familia, penal, ambiental y constitucional.

Además, es el ente encargado del Sistema Nacional de Legislación Vigente (Sinalevi), la plataforma de consulta de la normativa nacional.

¿Cuáles son las funciones del procurador general?

El procurador general de la República es el jerarca superior y la máxima autoridad administrativa y técnica de la Procuraduría.

Sus principales funciones consisten en dirigir y supervisar los asuntos jurídicos que ingresan a la institución, así como velar por su gestión y el cumplimiento de sus competencias. Además, puede asistir, con carácter consultivo, a las sesiones del Consejo de Gobierno.

Según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, para ocupar el cargo se requiere ser costarricense por nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 30 años y contar con al menos 10 años de graduado como abogado.

También se exige un mínimo de cinco años de experiencia como litigante activo ante los tribunales nacionales o en el ejercicio del cargo de procurador.

¿Quién nombra al procurador general y por cuánto tiempo?

El nombramiento del procurador general es un proceso en el que intervienen tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, según el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría.

El Consejo de Gobierno propone a la persona que ocupará el cargo y remite su expediente a la Asamblea Legislativa, que dispone de 30 días hábiles para objetar el nombramiento. Si transcurre ese plazo sin un pronunciamiento, la designación deberá someterse a votación en la sesión inmediata siguiente.

El nombramiento se ratifica con la mayoría absoluta del Congreso, es decir, con 29 votos.

Si los diputados objetan el nombramiento, el Consejo de Gobierno deberá designar a otra persona, siguiendo el mismo procedimiento.

El procurador general permanece en el cargo durante seis años, con posibilidad de reelección.

¿Quién puede destituir al procurador general y por cuáles motivos?

El Consejo de Gobierno no puede destituir por sí solo al procurador general cuyo nombramiento haya sido ratificado por la Asamblea Legislativa.

Según el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, la remoción antes del vencimiento de su periodo únicamente procede por causa justa, debidamente comprobada mediante un expediente secreto levantado por el Consejo de Gobierno.

La decisión, además, deberá ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Si los diputados no ratifican la remoción, el procurador general permanecerá en su puesto.

En caso de destitución o renuncia, el nuevo jerarca que lo sustituya será nombrado únicamente por el tiempo restante del periodo de su antecesor.

¿Quién es el procurador general adjunto y cuándo le corresponde sustituir al titular?

El procurador general adjunto debe cumplir los mismos requisitos que la ley establece para ocupar el cargo de procurador general. Sin embargo, a diferencia del titular, ocupa un puesto de carrera amparado por el régimen del Servicio Civil.

Actualmente, el cargo de procurador general adjunto lo ocupa Alonso Arnesto Moya, doctor en derecho administrativo, quien asumirá las funciones del jerarca mientras Vincenti permanezca suspendido.

Según el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, le corresponde sustituir al jerarca en casos de ausencia, falta temporal o legítimo impedimento.

Si ambos cargos se encuentran vacantes o sus titulares están temporalmente imposibilitados para ejercer sus funciones, el procurador con más años de servicio en la institución asumirá transitoriamente la Procuraduría General Adjunta.

¿Cuáles son las presuntas irregularidades atribuidas a Vincenti?

El programa No Mientas Show señaló la presentación extemporánea de un recurso de casación en un proceso judicial que resultó en una sentencia favorable al banco Improsa contra el Estado, por más de ¢2.000 millones.

La Nación remitió consultas a la Procuraduría para conocer su posición y la de Vincenti sobre los señalamientos. No obstante, la institución remitió un comunicado de prensa sin responder específicamente a las preguntas.

La publicación cuestionó nombramientos, delegaciones de facultades, el pago de horas extra al chofer y a la secretaria del procurador general, así como la realización de actividades sociales en las instalaciones de la institución durante la jornada laboral.

El reportaje también aludió a una presunta relación extramarital de Vincenti con una funcionaria de la Procuraduría, cuestionó los criterios de evaluación del concurso para nombrarla en propiedad e indicó que Vincenti habría aceptado un reloj Rolex de parte de un tercero.