El Consejo de Gobierno acordó suspender de su cargo al procurador general de la República, Iván Vincenti Rojas, la tarde de este miércoles, como parte de un proceso disciplinario en su contra.

El órgano también decidió presentar una denuncia penal contra el funcionario.

Según informó la Presidencia de la República mediante un comunicado de prensa, la suspensión será con goce salarial, con el propósito de garantizar el debido proceso durante las pesquisas.

La medida permanecerá vigente durante el desarrollo del procedimiento disciplinario por presuntas irregularidades atribuidas al procurador general.

La Presidencia no precisó cuáles son los hechos específicos que motivaron la decisión ni detalló los posibles delitos por los cuales denunciará a Vincenti.

Tampoco informó sobre quién asumirá temporalmente las funciones del procurador general.