La Procuraduría General de la República (PGR) abrió el jueves 26 de noviembre una investigación preliminar para esclarecer las circunstancias en las que el Estado perdió un proceso judicial contra el Banco Improsa.

Así lo confirmó la institución en respuesta a consultas de La Nación, tras los señalamientos divulgados por el programa de televisión No mientas show sobre la gestión del procurador general, Iván Vincenti Rojas.

La investigación está a cargo del procurador general adjunto, Alonso Arnesto Moya, y se centra en la presunta presentación tardía del recurso de casación por parte de la PGR, la cual representó al Estado en el proceso contra el banco.

La apertura de las pesquisas se ordenó mediante las resoluciones 005-2026 y 006-2026.

Según explicó la Procuraduría, el objetivo es determinar si existen elementos que ameriten la adopción de otras actuaciones administrativas.

La institución consideró prematuro pronunciarse sobre las causas de la supuesta presentación tardía del recurso o establecer eventuales responsabilidades individuales. Estos aspectos serán examinados durante la investigación.

Un proceso judicial por más de ¢2.000 millones

De acuerdo con el reportaje de La Octava TV, el proceso judicial derivó en una sentencia favorable a Banco Improsa por más de ¢2.000 millones.

Según el medio, el plazo para presentar el recurso de casación venció el 3 de setiembre de 2025. Sin embargo, la Procuraduría lo presentó hasta el 9 de ese mismo mes.

Otro de los aspectos señalados en el reportaje fue un supuesto vínculo profesional previo de Vincenti con Banco Improsa. Ante las consultas de La Nación sobre esas relaciones profesionales, la Procuraduría indicó que corresponde al propio Vincenti responder sobre las circunstancias y fechas en las que se desarrollaron o finalizaron.

Entre los otros señalamientos del programa figuran la presunta recepción de un reloj Rolex como obsequio, el pago de horas extra al chofer y a la secretaria de Vincenti, así como el uso de las instalaciones institucionales para actividades sociales en horario laboral.

Investigación tras suspensión de Vincenti

Iván Vincenti, procurador general suspendido.

La apertura de las pesquisas se produjo un día después de que el Consejo de Gobierno acordó suspender con goce salarial a Vincenti, abrir un proceso disciplinario en su contra y denunciarlo penalmente.

Vincenti fue ratificado por la Asamblea Legislativa en abril del 2023, tras la propuesta de nombramiento del entonces presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Tras la suspensión, el procurador general adjunto asumió las funciones correspondientes, de conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

La institución señaló que buscará esclarecer lo sucedido y adoptar las medidas correspondientes para resguardar el interés público y garantizar el adecuado ejercicio de la representación judicial del Estado.