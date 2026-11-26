La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el procurador general adjunto, Alonso Moya, asumirá las funciones del jerarca Iván Vincenti, tras su suspensión del cargo por parte del Consejo de Gobierno, en el marco de un procedimiento disciplinario en su contra.

“El Procurador General Adjunto ejercerá las funciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y tomando en consideración que se trata de un nombramiento de carrera amparado en el régimen del Servicio Civil”, indicó la institución en un comunicado de prensa.

La Procuraduría, además, señaló que aguardará con prudencia el resultado de la investigación y de las garantías inherentes al debido proceso de Vincenti, quien fue apartado de su puesto este miércoles.

Según informó la Presidencia de la República mediante un comunicado de prensa, la suspensión será con goce salarial, con el propósito de garantizar el debido proceso durante las pesquisas, y la medida permanecerá vigente durante el desarrollo del procedimiento disciplinario.

Vincenti fue ratificado por la Asamblea Legislativa en abril del 2023 para un periodo de seis años, tras la propuesta de nombramiento del entonces presidente de la República, Rodrigo Chaves. Su periodo expira en el 2029.

No obstante, una eventual destitución abriría la puerta a un nuevo nombramiento.

Presuntas irregularidades durante su gestión

La suspensión del procurador se da luego de que el programa No Mientas Show, de La Octava TV, divulgara presuntas irregularidades en la gestión de Vincenti.

Entre ellas figura la presentación extemporánea de un recurso de casación en un proceso judicial que resultó en una sentencia favorable al banco Improsa contra el Estado, por más de ¢2.000 millones.

Además, el medio señaló que el procurador habría aceptado un reloj de la marca Rolex de parte de un tercero, sin precisar quién.

La publicación también cuestionó nombramientos y delegaciones de facultades, el pago de horas extra al chofer y a la secretaria del procurador general, así como el uso de las instalaciones de la Procuraduría para actividades sociales en horario laboral, entre ellas una celebración prenatal y una fiesta de fin de año.

El reportaje también aludió a una presunta relación extramarital de Vincenti con una funcionaria de la institución. Como parte de la publicación, el medio mostró imágenes de un vehículo atribuido al procurador en el condominio donde reside la funcionaria, en horario laboral.

Además, la publicación cuestionó los criterios de evaluación del concurso para ocupar en propiedad el puesto que la funcionaria desempeñaba de manera interina.

La Nación remitió consultas a la Procuraduría General de la República para solicitar explicaciones sobre los señalamientos y conocer la posición de Vincenti. No obstante, la institución no respondió específicamente a las consultas, sino que remitió el comunicado de prensa.

Procuraduría garantiza continuidad de sus funciones

La institución indicó que “continuará ejerciendo con normalidad las competencias y atribuciones que le han sido legalmente encomendadas, garantizando la continuidad de los servicios que presta y el cumplimiento de su misión institucional”.

Además, señaló que cuenta con un equipo de procuradores, profesionales en Derecho y personal técnico y administrativo, cuyo compromiso, integridad y vocación de servicio han sido pilares fundamentales de su trayectoria institucional.

“Su labor permanente en defensa de la legalidad y del interés público constituye una de las principales fortalezas de la Procuraduría General de la República y sustenta la continuidad de su quehacer institucional”, indica el comunicado.

La institución también reafirmó su compromiso con el Estado de derecho, la defensa de la legalidad, la objetividad, la integridad, la independencia de criterio y la protección del interés público.