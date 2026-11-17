Los diputados de la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazaron este lunes por la noche las mociones presentadas por el Bloque Democrático de la oposición para convocar en audiencia a una serie de figuras vinculadas de alguna forma con el financiamiento del partido de gobierno en la campaña electoral 2026.

Entre esas figuras destacan el extraditable chino costarricense Guobin Tam Zhang (conocido como Juan Carlos Tam Cheong), el secretario general del PPSO Freddy González y el embajador de Costa Rica ante la ONU, Boris Marchegiani.

Como parte de los argumentos para rechazar dichas mociones, el diputado José Miguel Villalobos aseguró que la bancada oficialista tiene sus propias mociones para intentar que Tam y González comparezcan ante la comisión investigadora, pero no en la forma en que lo propuso la oposición.

Guobin Tam es un chino costarricense detenido para extradición a inicios de octubre y quien aparece en una fotografía con la exdiputada Pilar Cisneros, en el salón exclusivo para invitados de la celebración de la victoria electoral de Laura Fernández, en febrero pasado.

También aparece en otras actividades, en espacios reservados a personas cercanas del partido, además de que tenía una relación con una dirigente cooperativista muy cercana a Freddy González.

El PPSO rechazó la moción opositora para convocar al extraditable Guobin Tam y Freddy González, secretario general del PPSO. (Canva/Canva)

Marchegiani, hoy representante de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, fue dirigente del PPSO y financió vallas publicitarias donde el partido exigía la renuncia de jerarcas del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa anterior.

Dicha moción fue rechazada por cinco votos oficialistas, contra los cuatro opositores presentes en la sesión del órgano investigador.

“La democracia funciona con mayorías y ustedes tienen todo el derecho de plantear los nombres. Lo que esta fracción nuestra va a decir es que para el señor Tam hay una moción nuestra para traerlo; no tenemos ningún problema y ojalá venga personal. Al señor Freddy González también lo queremos traer aquí”, aseguró Villalobos.

No obstante, el diputado oficialista cuestionó que el Bloque Democrático haya incluido en la moción a otras figuras con las que el PPSO no está de acuerdo en convocar.

Sigrid Segura, del FA, cuestionó la negativa oficialista a convocar a figuras relacionadas con el financiamiento del PPSO. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Entre esas figuras están Juan Carlos Obando, exgerente de EBI y quien se presenta actualmente como asesor empresarial de esa compañía, coordinador de transportes de la campaña del PPSO y donante de la campaña de Laura Fernández.

También se propuso convocar a Cristian William Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua, representantes de la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., compañía que obtuvo de forma directa un millonario contrato con el Cuerpo de Bomberos para suministrar 40 ambulancias por $6.500 millones. En su caso, ambos financiaron la campaña de Laura Fernández mediante la compra de bonos del PPSO.

Sobre estas figuras, Villalobos alegó que nada tienen que ver Marchegiani, Obando, Rodríguez y Rothe con el objetivo de la comisión, que es investigar nexos de acciones de evasión fiscal, legitimación de capitales y narcotráfico con la política.

“¿Entonces vamos a traer a todos los que a alguien se le ocurra que podrían tener nexos? Si nos dicen cuáles son los presuntos nexos, pero venirnos a decir que es por ser financistas, eso es demagogia política de lo más ruin", alegó Villalobos.

Frente al rechazo de la moción por parte del PPSO, la liberacionista Janice Sandí cuestionó que se siga cumpliendo esa negativa absoluta de las propuestas opositoras para investigar a personas públicamente cuestionadas y en algunos casos, investigadas por el Ministerio Público y señaladas por el Ministerio Público.

“Estamos planteando los nombres que consideramos que son prioritarios, sobre todo en caso del extraditable que sabemos que puede salir del país en cualquier momento, llevados por la DEA, y que tienen mucho que decir porque son reconocidos financistas de un partido político”, señaló Sandí.

La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), coincidió en que es una necesidad convocar a esas personas porque hay muchos indicios y dudas razonables que han generado la apertura de procesos penales.

“No es que estemos viendo si tal vez hay algún indicio y que el Ministerio Público tome la decisión de abrir un proceso. Es que son personas sobre las que ya hay dudas más que razonables”, agregó la congresista.

Junto con Dobles, la frenteamplista Sigrid Segura también cuestionó la pretensión de la presidencia de la comisión investigadora para realizar una investigación tan amplia que podría convocar a figuras de absolutamente todos los partidos que participaron en las campañas 2022 y 2026, lo que haría inútil el trabajo del órgano parlamentario.