Los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaron este martes, a las 9:30 p. m., el Segundo Presupuesto Extraordinario de la República del 2026, en su trámite de primer debate, luego de casi cinco horas de fuertes discusiones en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Se trata del expediente legislativo 25.803, que modifica una importante cantidad de partidas en el plan de gastos del ejercicio económico 2026, en particular recortes por más de ¢13.000 millones al Poder Judicial y una reducción de ¢8.048 millones en la partida de los fondos postergados del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) de las universidades públicas, correspondientes a partidas pendientes de los años 2020 y 2021, que el gobierno había pactado devolver a partir de este año, en tractos anuales.

En contra de la iniciativa votaron los 21 legisladores del Bloque Democrático de la oposición presentes en el plenario a la hora de hacer el primer debate.

Aparte de los grandes recortes al Poder Judicial y las universidades, la modificación presupuestaria también incluye fuertes rebajas en el Ministerio de Seguridad Pública, por ¢7.546 millones, y ¢6.383 millones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), así como el recorte por ¢4.987 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, que por ley desaparece, luego de que los diputados acordaron suprimirlo y pasar sus funciones a otros ministerios.

Por otra parte, en el trámite de mociones, la modificación extraordinarias del Presupuesto 2026 incluyó una partida por ¢991 millones para nutrir el pago de las licencias de cuido de familiares de enfermos en etapa terminar y menores de edad gravemente enfermos, pues nuevamente este año hubo faltantes para esas partidas a partir de octubre.

La subjefa del Frente Amplio (FA), María Eugenia Román, destacó que se pudo aprobar esos recursos, pero cuestionó que el Ejecutivo haya ignorado las alertas que se lanzaron desde enero por los faltantes de ese dinero. A su vez, cuestionó los recortes a las universidades, que ponen en riesgo el funcionamiento de sedes regionales, como la del TEC en Limón.

Del costado norte del plenario, donde se sientan los diputados oficialistas, no hubo respuestas frente a los cuestionamientos.

De urgencia, el gobierno tuvo que incluir recursos para el pago de aguinaldos en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y en la Asamblea Legislativa, en el proyecto aprobado.

Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), recordó que la Contraloría General de la República señaló que este Segundo Presupuesto Extraordinario agrava el déficit. La diputada cuestionó que golpea especialmente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público, las dos instituciones judiciales que investigan, resuelven los delitos y los llevan a juicio, en medio de la peor crisis de inseguridad que ha vivido el país.