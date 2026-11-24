El presidente a. i. de la Sala Constitucional, el magistrado Fernando Cruz, ordenó a la Asamblea Legislativa frenar la discusión y votación en segundo debate del proyecto de ley de Segundo Presupuesto Extraordinario 2026 hasta la fecha máxima establecida según el plazo constitucional y reglamentario para esa votación, que es el jueves 26 de noviembre.

Esa medida cautelar aplica mientras el tribunal estudia la consulta de constitucionalidad presentada por diputaciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) contra el recorte de ¢8.048 millones aprobado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) de la partida de fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

El jueves 26 de noviembre es la fecha máxima para hacer la votación del segundo debate de ese proyecto de ley, según el procedimiento establecido por la Constitución Política y el Reglamento legislativo para la aprobación de presupuestos ordinarios y extraordinarios.

Este lunes, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, había fijado la votación del primer debate para este martes y la del segundo, para el jueves, fecha en que debe realizarse obligatoriamente.

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