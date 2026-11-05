Patricia Solano sale airosa de intento del PPSO por impedir su reelección como magistrada de la Sala Tercera

La magistrada Patricia Solano salió airosa de la discusión legislativa sobre su reelección en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) falló en su intento de reunir 38 votos negativos para impedirle un nuevo periodo de ocho años, a quien se ha presentado como una de las figuras más críticas de la presidenta de la República, Laura Fernández, y del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.

En contra de que Solano siga en ese alto tribunal solamente votaron los 30 diputados del partido de gobierno presentes (José Miguel Villalobos se ausentó), mientras que los 23 legisladores presentes del Bloque Democrático votaron a favor de que se reelija en la Corte.

Junto con Julia Varela, de la Sala Segunda, y Jorge Araya, de la Sala Constitucional, Solano es la tercera magistrada que va a escrutinio legislativo y que votó a favor de solicitar el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, en julio de 2025, para que afrontara una acusación penal por el presunto delito de concusión.

Solo los 31 diputados del PPSO votaron en contra de la reelección de Patricia Solano como magistrada de la Sala Tercera. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

De igual manera que Varela y Araya, Solano recibió recomendación negativa de parte del PPSO, mientras que el partido de gobierno sí recomienda la reelección de Jorge Olaso y Roxana Chacón, de la Sala Segunda, quienes votaron en contra de solicitar el levantamiento de la inmunidad de Chaves el año pasado.

Ataques oficialistas a la magistrada

La diputada Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, aseguró que hicieron un “riguroso análisis técnico institucional” para recomendar la no reelección de la magistrada.

“La independencia judicial no es ni puede ser jamás un cheque en blanco para perpetuar la ineficiencia, ni un blindaje intocable para que los jerarcas se atrincheren por ocho años más. Costa Rica no está para premiar la mediocridad institucional”, dijo.

La congresista alegó que los resultados de la gestión de Solano no dan la talla. Enfatizó que cuando la magistrada asumió el cargo por primera vez, en 2018, el circulante era de 477 expedientes, mientras que ahora, en 2026, es de 558.

Edgardo Araya, del FA, cuestionó que a Patricia Solano le montaron una especie de persecución desde hace varias semanas, desde el chavismo, para atacar su reelección. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Esquivel agregó que Solano tiene ahora el despacho con más mora que cuando lo recibió, y atacó cuestiones personales de la magistrada, como un video que circuló en varias redes sociales de su vida privada y la casa que construyó en Parrita, con un préstamo de ¢128 millones de la Asociación Solidarista de Empleados del Poder Judicial (Asosejud), crédito que los diputados chavistas pusieron en investigación.

La diputada del PPSO calificó las respuestas que dio Patricia Solano sobre su gestión como “excusas, justificaciones sobre la complejidad del sistema y el aumento de la litigiosidad y la evasión de responsabilidades, achacándoles las culpas a terceros”.

“No estamos aquí para aplaudir los currículos de antaño, cuando los resultados de los últimos ocho años son claramente deficientes. La no reelección que hoy recomendamos no es una sanción disciplinaria, ni un juicio sobre sentencias específicas, ni persecución personal”, adujo Esquivel.

Defensa de los opositores

El frenteamplista, Antonio Trejos, cuestionó que se condicione la continuidad de los magistrados según como voten el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves es someter la justicia a simpatías ideológicas y politiqueras.

En cuanto a su gestión, Trejos destacó que el despacho de Solano tiene una tasa de resolución de expedientes del 96,5%, además de que “lideró un esfuerzo para bajar el rezago y la mora judicial en materia de delitos sexuales, en un 81%”, hasta que el Ejecutivo redujo el presupuesto.

El diputado agregó que no se observan claramente las faltas relacionadas con el crédito que recibió Solano para construir su casa y señaló que se le montó un circo político sobre un crédito de una asociación solidarista privada.

“Falta que nos digan a cuál norma se faltó, pero semanas antes y para rematar la incoherencia, PPSO rechazó una moción para investigar un préstamo de un banco público, dinero público, $8 millones que Boris Marchegiani (embajador en la ONU) no está devolviendo pese a que es dinero público”, dijo.

Janice Sandí, de Liberación Nacional (PLN), aseguró que la trayectoria de Solano, su conocimiento especializado y su experiencia en la administración de justicia son méritos importantes para que continúe desempeñando esa responsabilidad.

“La trayectoria de doña Patricia tiene un valor técnico muy importante. Para aclarar, el circulante actual es de 99 expedientes. El más antiguo, de principios de 2025. Tiene una sólida formación académica”, agregó la verdiblanca.