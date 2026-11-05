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Política

Patricia Solano sale airosa de intento del PPSO por impedir su reelección como magistrada de la Sala Tercera

Pueblo Soberano no logra reunir 38 votos negativos para impedir un nuevo periodo de ocho años una de las magistradas más críticas de Laura Fernández y Rodrigo Chaves

Patricia Solano en audiencia ante comisión de Ingreso y Gasto Público
La magistrada Patricia Solano compareció en una comisión, por insistencia del PPSO, para cuestionarle un crédito privado que recibió de parte de la Asosejud. Este miércoles, el PPSO falló en impedir su reelección. Mayela López
Aarón Sequeira

La magistrada Patricia Solano salió airosa de la discusión legislativa sobre su reelección en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) falló en su intento de reunir 38 votos negativos para impedirle un nuevo periodo de ocho años, a quien se ha presentado como una de las figuras más críticas de la presidenta de la República, Laura Fernández, y del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.

En contra de que Solano siga en ese alto tribunal solamente votaron los 30 diputados del partido de gobierno presentes (José Miguel Villalobos se ausentó), mientras que los 23 legisladores presentes del Bloque Democrático votaron a favor de que se reelija en la Corte.