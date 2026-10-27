Ministro Gerald Campos asiste a cumbre donde se aprobará ‘plan militar’ contra carteles de narcotráfico

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Gerald Campos, participa en una reunión del Comando Sur de Estados Unidos en República Dominicana que recibió a responsables de defensa y seguridad pública de 19 países del hemisferio occidental.

La reunión de la Coalición Anticartel de las Américas (A3C, por sus siglas en inglés) busca “revisar y aprobar un plan de campaña militar que establecerá la estrategia operativa de la coalición, así como una carta de gobernanza para definir su organización y funcionamiento”.

En una fotografía difundida por esa institución, se aprecia la presencia del ministro de Seguridad de Costa Rica, Gerald Campos, en el encuentro regional.

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