Ministro Gerald Campos asiste a cumbre donde se aprobará ‘plan militar’ contra carteles de narcotráfico

La reunión de la Coalición Anticartel de las Américas (A3C, por sus siglas en inglés) busca “revisar y aprobar un plan de campaña militar que establecerá la estrategia operativa de la coalición, así como una carta de gobernanza para definir su organización y funcionamiento”.
En una fotografía difundida por esa institución, se aprecia la presencia del ministro de Seguridad de Costa Rica, Gerald Campos, en el encuentro regional.
La A3C agrupa a 19 países del hemisferio occidental, según el Comando Sur, con el objetivo de enfrentar a los carteles y organizaciones consideradas narcoterroristas.
La iniciativa contempla “ampliar el intercambio de información, fortalecer la cooperación bilateral y multilateral y realizar operaciones conjuntas para desarticular esas redes, proteger las fronteras y resguardar infraestructura crítica”, dice el comunicado.
El organismo indicó que la coalición fue creada en marzo de 2026, cuando el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reunió a responsables de defensa y seguridad pública en la sede del Comando Sur, en Miami. En agosto, Hegseth participó en otro encuentro con representantes de los países integrantes, celebrado en Ciudad de Panamá.
La A3C se realiza en el marco del Escudo de las Américas, iniciativa que reúne a jefes de Estado y responsables políticos para promover la cooperación económica, de seguridad y multilateral frente a las amenazas del crimen organizado.
“A medida que los países integrantes de la A3C fortalezcan su cohesión y pongan en práctica sus esfuerzos conjuntos en materia de seguridad, dirigirán sus acciones contra las redes de colaboradores del crimen organizado que facilitan actividades ilícitas de financiamiento, logística, corrupción y otras operaciones de las que dependen los carteles y las organizaciones narcoterroristas para socavar el Estado de derecho, atacar a ciudadanos y comunidades y desafiar a las instituciones estatales”, explica la gacetilla de prensa del Comando Sur.
Antecedentes de Costa Rica en el foro
En marzo del 2026, este diario informó de que el entonces ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, firmó una declaración conjunta de seguridad con Estados Unidos y otros países de la región para fortalecer la cooperación contra los carteles. El documento contemplaba colaboración en seguridad fronteriza y lucha contra el narcoterrorismo.