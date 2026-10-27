AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Ministro Gerald Campos asiste a cumbre donde se aprobará ‘plan militar’ contra carteles de narcotráfico

El ministro de Seguridad aparece en una imagen divulgada por el mando militar estadounidense durante encuentro de la Coalición Anticartel de las Américas, en República Dominicana

Reunión de la Americas Counter Cartel Coalition (A3C) en República Dominicana, donde participa el ministro Gerald Campos.
Reunión de la Americas Counter Cartel Coalition (A3C) en República Dominicana, donde participa el ministro Gerald Campos. SouthCom
Fernando Chaves Espinach

El ministro de Seguridad de Costa Rica, Gerald Campos, participa en una reunión del Comando Sur de Estados Unidos en República Dominicana que recibió a responsables de defensa y seguridad pública de 19 países del hemisferio occidental.

La reunión de la Coalición Anticartel de las Américas (A3C, por sus siglas en inglés) busca “revisar y aprobar un plan de campaña militar que establecerá la estrategia operativa de la coalición, así como una carta de gobernanza para definir su organización y funcionamiento”.

En una fotografía difundida por esa institución, se aprecia la presencia del ministro de Seguridad de Costa Rica, Gerald Campos, en el encuentro regional.