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Política

Laura Fernández prioriza reformas constitucionales para permitir la reelección presidencial consecutiva y eliminar el control previo de la Contraloría

Las iniciativas, incluidas entre los 112 proyectos convocados por el Ejecutivo, también plantean ampliar los delitos por los que se puede extraditar a costarricenses y limitar la reelección de magistrados del TSE

Fotos de la Sra. Presidente de la República Laura Fernández durante la rueda de prensa semanal a en Casa Presidencial / Foto John Durán
Laura Fernández, presidenta de la República, incluyó seis reformas constitucionales en su convocatoria de proyectos para el segundo periodo de sesiones extraordinarias. JOHN DURAN
Lucía Astorga

La posibilidad de que un presidente busque un segundo mandato consecutivo, la eliminación del refrendo previo de la Contraloría General de la República (CGR) y la propaganda política en ceremonias religiosas figuran entre los cambios que seis proyectos pretenden introducir en la Constitución Política.

Las iniciativas forman parte de los 112 expedientes convocados la presidenta de la República, Laura Fernández, para el segundo periodo de sesiones extraordinarias. Aunque representan apenas el 5,4% de los proyectos incluidos, plantean modificaciones sobre las reglas del sistema político, las competencias de órganos constitucionales y el alcance de derechos fundamentales.

Los otros temas que abordan son el tiempo de permanencia en el cargo de los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y la ampliación de delitos para la extradición de costarricenses.