La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este viernes 27 de noviembre que impulsará la convocatoria a un referéndum sobre la minería en Crucitas, en Cutris de San Carlos, Alajuela.

La decisión se produce después de que el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, manifestó su intención de proponerle a la mandataria que sometiera el tema a consulta popular.

El Poder Ejecutivo promueve el expediente 24.717, presentado en noviembre del 2024, durante el gobierno de Chaves. El proyecto busca otorgar a una empresa, mediante subasta, la exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris.

Durante una gira por Crucitas en junio, Fernández defendió esa iniciativa como la solución a la problemática de la extracción ilegal de oro en la zona.

Por su parte, el Colegio de Geólogos de Costa Rica también propuso, en setiembre, que la ciudadanía decidiera mediante un referéndum el futuro de la minería en Crucitas.

En Costa Rica existen tres vías para convocar un referéndum: por iniciativa legislativa (38 votos), mediante una convocatoria conjunta del Ejecutivo y el Legislativo (29 votos) o por iniciativa ciudadana (recolección de firmas equivalentes al 5% del padrón electoral).

Para que el resultado sea vinculante en asuntos de legislación ordinaria, debe participar al menos el 30% del padrón electoral.

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