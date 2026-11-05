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Política

Rodrigo Chaves propondrá a Laura Fernández llevar plan para Crucitas a referéndum

El gobierno promueve un proyecto que permitiría la minería a cielo abierto en Crucitas. Conozca los mecanismos para convocar un referéndum en Costa Rica

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El ministro Rodrigo Chaves promoverá un referéndum sobre Crucitas ante la presidenta Laura Fernández. Esteban Bermudez
Sebastián Sánchez

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció que impulsará que la presidenta de la República, Laura Fernández, convoque a un referéndum por el tema de Crucitas.

“Nosotros somos un gobierno ambientalista, no ‘ambiocomunista’. El desastre que causó Edgardo Araya y toda esta gente del Frente Amplio (FA) en Crucitas es algo que no hemos podido corregir precisamente por ellos... de hecho, yo le voy a sugerir a la señora presidenta que lo lleve a un referéndum. No sé si ella lo va a hacer”, dijo Chaves este miércoles durante un conversatorio con la comunidad de Turrúcares.

En junio pasado, la presidenta realizó una visita a la finca Vivoyet, en Crucitas de San Carlos, para verificar el estado de la zona ante la minería ilegal.