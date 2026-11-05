Rodrigo Chaves propondrá a Laura Fernández llevar plan para Crucitas a referéndum

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció que impulsará que la presidenta de la República, Laura Fernández, convoque a un referéndum por el tema de Crucitas.
“Nosotros somos un gobierno ambientalista, no ‘ambiocomunista’. El desastre que causó Edgardo Araya y toda esta gente del Frente Amplio (FA) en Crucitas es algo que no hemos podido corregir precisamente por ellos... de hecho,yo le voy a sugerir a la señora presidenta que lo lleve a un referéndum. No sé si ella lo va a hacer”, dijo Chaves este miércoles durante un conversatorio con la comunidad de Turrúcares.
Luego del recorrido, Fernández reiteró que, a su criterio, la solución pasa por avanzar con el expediente 24.717, impulsado por el Ejecutivo. Este texto busca el desarrollo de la minería a cielo abierto en Crucitas.
El Frente Amplio ha señalado su oposición absoluta a ese tipo minería, aunque reconocen que la situación no puede seguir postergándose.
En ese momento, el jefe de fracción de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, coincidió en la necesidad de actuar con rapidez, también cuestionó que el gobierno plantee que solo existe una alternativa para enfrentar la situación.
La oposición promueve otras alternativas distintas a la minería a cielo abierto impulsada desde el Ejecutivo.
En Costa Rica existen tres vías para convocar un referéndum: por iniciativa legislativa (38 votos), mediante una convocatoria conjunta del Ejecutivo y el Legislativo (29 votos) o por iniciativa ciudadana (5% de las firmas del padrón electoral).