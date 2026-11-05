Rodrigo Chaves propondrá a Laura Fernández llevar plan para Crucitas a referéndum

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció que impulsará que la presidenta de la República, Laura Fernández, convoque a un referéndum por el tema de Crucitas.

“Nosotros somos un gobierno ambientalista, no ‘ambiocomunista’. El desastre que causó Edgardo Araya y toda esta gente del Frente Amplio (FA) en Crucitas es algo que no hemos podido corregir precisamente por ellos... de hecho, yo le voy a sugerir a la señora presidenta que lo lleve a un referéndum . No sé si ella lo va a hacer”, dijo Chaves este miércoles durante un conversatorio con la comunidad de Turrúcares.

En junio pasado, la presidenta realizó una visita a la finca Vivoyet, en Crucitas de San Carlos, para verificar el estado de la zona ante la minería ilegal.

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