La mayoría de los costarricenses considera que los insultos entre personas con distintas posiciones políticas han aumentado en comparación con gobiernos anteriores, una percepción que predomina incluso entre quienes valoran positivamente la gestión de la presidenta de la República, Laura Fernández.

Así lo revela la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicada este miércoles 25 de noviembre.

Mientras un 63,8% de la población considera que los insultos han aumentado, un 25,9% estima que se han mantenido igual y apenas un 10,3% cree que han disminuido.

Al desagregar los resultados según la valoración de la gestión presidencial, el CIEP identificó que esta percepción es mayoritaria en todos los grupos analizados.

Entre quienes califican negativamente la gestión de Fernández, el 85,2% considera que los insultos han aumentado. Esta percepción también la comparten el 71,2% de quienes califican su labor como regular y el 52,7% de quienes la valoran positivamente.

La encuesta del CIEP fue realizada a 1.000 personas por teléfono entre el 28 y el 30 de octubre y entre el 2 y el 3 de noviembre. El estudio tiene un margen de error de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Rechazo a los insultos, incluso cuando provienen de autoridades afines

El estudio también identificó un rechazo mayoritario a los insultos en el ámbito político, incluso cuando provienen de autoridades cuyas propuestas son respaldadas por las personas encuestadas.

Para ello, el CIEP planteó una situación hipotética en la que una autoridad políticamente afín insulta con frecuencia a personas con posiciones diferentes y consultó si preferirían que cambie su forma de hablar o si les resulta indiferente mientras defienda sus propuestas.

Entre quienes valoran positivamente la gestión de Fernández, un 76,3% preferiría que esa autoridad cambie su forma de hablar, mientras que un 21,2% manifestó que le da igual mientras defienda sus propuestas.

El rechazo a los insultos es todavía mayor entre quienes califican la gestión presidencial como regular, con un 94,5%, y entre quienes la valoran negativamente con un 93,2%.

No obstante, el CIEP advierte que por tratarse de una conducta socialmente censurada el nivel de rechazo a los insultos podría estar sobreestimado.

Siete de cada diez perciben una sociedad dividida

La encuesta también revela que un 69,1% de los costarricenses considera que la situación política actual está dividiendo a la sociedad, frente a un 23,6% que cree que la está uniendo.

Esta percepción también predomina entre quienes valoran positivamente la gestión presidencial con un 55,1%, aunque es más elevada entre quienes la califican como regular (85%) o negativa (92,8%).

Según el CIEP, los resultados sugieren que la confrontación se percibe principalmente en el ámbito político y en el discurso público, más que en las relaciones interpersonales.

El centro de investigación advierte que si la percepción de división se consolida y las diferencias comienzan a interpretarse como una disputa entre bandos, la polarización podría trasladarse a las relaciones sociales y afectar la convivencia democrática.