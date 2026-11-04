‘Gobierno contrata a dedo empresas de amigotes y financistas de campaña’, cuestiona José María Villalta

El jefe de la fracción legislativa del Frente Amplio (FA), José María Villalta, cuestionó fuertemente este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, que el gobierno de la presidenta Laura Fernández esté contratando a dedo a empresas de sus “amigotes” y financistas de la campaña electoral 2026.

A las críticas se unió Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien aseguró que lo denunciado “es tan descarado que es vulgar”.

Los cuestionamientos los hizo el vocero del FA desde el lunes y los enfatizó este miércoles, con base en el reportaje de La Nación que reveló la adjudicación a dedo del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros (INS) a un consorcio para la compra de 40 ambulancias, por ¢6.500 millones, con un procedimiento especial con un único oferente que dejó por fuera a empresas que sí tienen experiencia en el mercado de las ambulancias y que cobran menos.

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