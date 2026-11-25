El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, y la presidenta de la Comisión Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales, Cindy Blanco, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), difirien sobre cuál instancia debe gestionar la comparecencia del extraditable chino-costarricense Guobin Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam Cheong, ante los diputados.

Campos aseguró este miércoles que corresponde al Poder Judicial gestionar la comparecencia del empresario, quien permanece en prisión. El jerarca se refirió al tema tras la habitual conferencia de prensa de los miércoles en Casa Presidencial, en Zapote.

Su posición contrasta con lo expuesto por la legisladora oficialista durante la sesión del lunes 23 de noviembre, cuando la comisión discutió la moción para convocar al empresario.

En esa ocasión, la diputada indicó que, según el criterio de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el traslado de Tam Zhang debía coordinarse entre el Poder Ejecutivo y la Presidencia del Congreso.

La convocatoria recibió el respaldo unánime de los nueve diputados presentes. La comisión también acordó llamar a comparecer a Freddy González Rojas, secretario general del PPSO.

El propósito de los legisladores es esclarecer si existen vínculos entre ambos y la eventual participación del empresario en el financiamiento de la campaña electoral de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado.

Diputadas urgen comparecencia ante eventual extradición

Tras la votación, las diputadas del bloque democrático Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), y Janice Sandí, del Partido Liberación Nacional (PLN), solicitaron agilizar la convocatoria del empresario.

Las legisladoras manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la extradición de Tam Zhang hacia Estados Unidos dificulte su comparecencia ante la comisión investigadora.

Incluso, Dobles planteó como alternativa realizar la audiencia mediante una videollamada.

Claudia Dobles solicitó agilizar la audiencia de Guobin Tam Zhang ante su eventual extradición a Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Presencia del empresario en actividades del oficialismo

El nombre del extraditable trascendió por su participación en distintas actividades políticas y públicas durante el 2026.

El empresario asistió el 14 de junio a la celebración por la elección de Freddy González Rojas como secretario general del PPSO.

Asimismo, una fotografía mostró a Tam Zhang junto a Pilar Cisneros Gallo, exdiputada y asesora ad honorem en comunicación de Casa Presidencial, durante la celebración del triunfo electoral del 1.° de febrero.

También estuvo cerca de figuras del gobierno anterior el 25 de abril en una actividad del cooperativismo y de la Asociación Obras del Espíritu Santo, en barrio Cristo Rey, San José.

Investigación por presunto narcotráfico internacional

Tam Zhang fue detenido el pasado 2 de octubre a raíz de una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Además del procedimiento de extradición, el Ministerio Público confirmó semanas atrás que mantiene una investigación penal contra Tam Zhang desde enero del 2026.

La causa, identificada con el expediente 26-000007-1981-PE, está a cargo de la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada (Faedo), en conjunto con la Policía de Control de Drogas (PCD).

Las autoridades investigan presuntas transacciones con criptoactivos y comercialización de cocaína hacia Estados Unidos.

Según información proporcionada por la Fiscalía en octubre, las pesquisas también examinan posibles relaciones del sospechoso con los carteles mexicanos de Sinaloa y del Golfo, así como con el Clan del Golfo.

Tras su detención, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica destacó la cooperación entre instituciones de ambos países en las operaciones contra el narcotráfico internacional.

La representación diplomática mencionó la participación del Ministerio Público, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Fuerza Pública, la PCD y el Departamento del Tesoro estadounidense.