Los diputados de la comisión que investiga los presuntos nexos del narcotráfico y el crimen organizado aprobaron este lunes por la noche dos mociones del oficialista José Miguel Villalobos para convocar al secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Freddy González, y al extraditable chino costarricense Guobin Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam Cheong.

La intención es que expliquen sus vínculos y una eventual relación con el financiamiento de la campaña electoral de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado.

Las mociones fueron aprobadas de forma unánime en la sesión de la comisión investigadora, siete días después de que el oficialismo rechazó una moción del Bloque Democrático de las fracciones de oposición que precisamente pedía convocar a González y a Tam.

Junto con la convocatoria de González, se aprobó convocar a la diputada Mayuli del Carmen Ortega Guzmán, como presidenta del Comité Ejecutivo Superior del PPSO, así como Carlos Valenciano Kamer, quien durante varias semanas fungió como encargado de finanzas de la campaña electoral del oficialismo.

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