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Política

Frente Amplio propone quitar a diputados el poder de elegir magistrados suplentes para evitar pactos políticos y retrasos en nombramientos

El proyecto de reforma constitucional fue presentado por el diputado Antonio Trejos

Diputaciones, plenario legislativo, sesión de plenario, 21 de setiembre
El diputado Antonio Trejos impulsa una reforma constitucional para que la Corte Suprema de Justicia asuma la elección de magistrados suplentes. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa
Cristian Mora

La fracción del Frente Amplio presentó este jueves 29 de octubre un proyecto de reforma constitucional para quitarle a la Asamblea Legislativa la facultad de elegir magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y trasladar esa responsabilidad al propio Poder Judicial.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.883, propone modificar el inciso 3 del artículo 121 y el artículo 164 de la Constitución Política, que actualmente atribuyen al Congreso la elección de estas magistraturas.

El proyecto establece que los nombramientos estarían a cargo de la Corte Suprema de Justicia, mediante un procedimiento público y reglado, basado en criterios de idoneidad, probidad, especialización, paridad y antigüedad judicial.