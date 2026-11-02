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Política

Fiscalía pide sobreseer a exministra Patricia Navarro por grabar los ‘audios de Presidencia’. Rodrigo Chaves responde con querella contra ella y acción civil contra ‘La Nación’

Conozca las cinco razones que expuso la fiscala a cargo del caso para pedir el sobreseimiento de la exministra ante la denuncia presentada por el expresidente

18/05/2022 Casa Presidencial, Zapote. Conferencia de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno. Estuvieron presentes el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y los ministros, entre otros, de Transportes, Luis Amador Jiménez; de Salud, Joselyn Chacón Madrigal; de Presidencia, Natalia Diaz; de Ciencia y Tecnología, Carlos Alvarado Briceño; de Comunicación, Patricia Navarro; de Hacienda, Nogui Acosta y de Educación, Katharina Müller.
Imagen captada el 18 de mayo del 2022, en Casa Presidencial, en Zapote. En ella aparece el entonces presidente Rodrigo Chaves y la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro. Rafael Pacheco Granados
Natasha Cambronero

El Ministerio Público solicitó un sobreseimiento definitivo en favor de la exministra de Comunicación Patricia Navarro Molina por el caso de los “audios de Presidencia, un conjunto de grabaciones que ella hizo durante reuniones efectuadas en Casa Presidencial en las que se exponía, por ejemplo, la forma en que se habría fraguado una aparente contratación irregular de $405.000 con fondos del BCIE.

La Fiscalía concluyó que no hay elementos suficientes para atribuir la comisión de algún delito a la exjerarca de Comunicación.

El órgano acusador llegó a esa determinación el 3 de setiembre, luego de recopilar y analizar la prueba relacionada con una denuncia presentada por el expresidente y actual ministro Rodrigo Chaves por el presunto delito de captación indebida de manifestaciones verbales.