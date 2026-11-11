Embajadas de Estados Unidos y China chocan en redes sociales por acusaciones sobre ‘plataformas digitales de bajo costo’ en Costa Rica

La Embajada de China en Costa Rica rechazó las advertencias de Estados Unidos sobre los posibles riesgos de utilizar cámaras de seguridad, lectores de placas y plataformas digitales de empresas chinas en las municipalidades costarricenses.

La representación diplomática china aseguró que los señalamientos estadounidenses carecen de fundamento y responden a intereses propios.

“Los productos chinos correspondientes se utilizan ampliamente tanto en China como en el extranjero gracias a su calidad fiable y buen rendimiento, gozando de gran aceptación en el mercado internacional”, indica una publicación en Facebook de la Embajada.

La reacción surgió después de que la Embajada de Estados Unidos publicara en Facebook una advertencia dirigida a los gobiernos locales sobre la contratación de tecnología china de bajo costo.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica publicó en Facebook una advertencia sobre los posibles riesgos de utilizar tecnología china en las municipalidades del país. (Embajada de China/Screenshot Facebook)

Según la representación estadounidense, estos equipos pueden generar riesgos de ciberseguridad, poca protección de datos, dependencia de un solo proveedor y problemas de transparencia en las contrataciones.

Por su parte, China sostuvo que estas tecnologías cumplen un papel importante en la seguridad de la población y la protección de sus bienes. La Embajada china consideró que las actividades comerciales no deben politizarse.

Antecedentes de tensiones entre China y Estados Unidos

Este intercambio se suma a una serie de enfrentamientos diplomáticos entre ambas potencias por asuntos relacionados con Costa Rica.

En enero del 2026, la Embajada de China manifestó su oposición a las declaraciones de Melinda Hildebrand, quien recién asumía como embajadora de Estados Unidos en Costa Rica e incluyó la influencia económica china entre los principales desafíos del país.

La diplomática estadounidense mencionó ese tema junto con el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las amenazas a la ciberseguridad.

Melinda Hildebrand, embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, señaló anteriormente la influencia económica de China entre los desafíos que enfrenta el país. (Facebook Embajada de Estados Unidos en Costa Rica/La Nación)

China respondió que esas afirmaciones “ignoran los hechos y realidades de los intercambios y cooperaciones entre China y Costa Rica” y difunden “con mala fe la ‘teoría de la amenaza económica’ de China”.

Posteriormente, en marzo, la embajadora china, Wang Xiaoyao, solicitó a las autoridades costarricenses presentar pruebas sobre los presuntos ciberataques atribuidos a actores de su país.

La reacción ocurrió después de que funcionarios del gobierno de Rodrigo Chaves vincularon a China con el ataque informático contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), detectado en enero.

Wang afirmó que su gobierno solicitó información para verificar las acusaciones y determinar posibles acciones legales. Según la diplomática, China realizó gestiones sobre ciberseguridad desde el 2024, pero no obtuvo respuesta de las autoridades costarricenses.

En mayo del 2026, durante una entrevista con La Nación, Wang también cuestionó la cancelación de visas estadounidenses a figuras políticas costarricenses.

Entre los afectados mencionó al expresidente Óscar Arias, las exdiputadas Johanna Obando y Cynthia Córdoba, y ahora exlegisladores Francisco Nicolás y Vanessa Castro.

La embajadora consideró que la revocación de visas y la imposición de aranceles forman parte de los mecanismos utilizados por Washington para influir en las decisiones de otros países.

Wang Xiaoyao, embajadora de China en Costa Rica, cuestionó anteriormente las acusaciones sobre presuntos ciberataques atribuidos a actores chinos y solicitó pruebas a las autoridades costarricenses. (Albert Marín/Entrevista a la embajadora de China en Costa Rica Wang Xiaoyao.)

Más recientemente, a finales de octubre, China rechazó otra acusación estadounidense contra empresas mineras chinas que operan en Nicaragua, señaladas por contribuir a la extracción ilegal de oro en territorio costarricense.

Estados Unidos sostuvo que esas compañías recurrían a prácticas abusivas contra mineros artesanales, entre ellas la compra de oro por debajo del precio de mercado.

La Embajada china también calificó de infundados esos señalamientos y negó la responsabilidad atribuida a sus empresas.