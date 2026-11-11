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Política

Embajadas de Estados Unidos y China chocan en redes sociales por acusaciones sobre ‘plataformas digitales de bajo costo’ en Costa Rica

Representación china defendió calidad de sus productos tecnológicos y cuestionó advertencias estadounidenses dirigidas a los gobiernos locales

Este es el centro de monitoreo de las cámara de seguridad de la municipalidad de San Carlos
Imagen de tecnologías de seguridad, como cámaras de vigilancia y lectores de placas, utilizadas para el monitoreo de espacios públicos. (Imagen con fines ilustrativos). Archivo
Silvia Ureña Corrales