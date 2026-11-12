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Política

Diputados toman decisión unánime sobre reelección de Jorge Olaso como magistrado de Sala Segunda

Es la primera reelección que el PPSO avala en el plenario, con la que cambia su criterio inicial de impulsar la renovación de la ‘cúpula’ del Poder Judicial; Olaso es el primer magistrado que pide la reelección, de los que votaron contra el desafuero de Rodrigo Chaves

27/10/2026, San José, Asamblea Legislativa, Comparecencia del Magistrado de la Sala II Jorge Olaso.
Frente a la reelección de Jorge Olaso, el PPSO tomó la decisión de cambiar la posición que originalmente habían definido sobre la continuidad en la Corte Suprema de Justicia. José Cordero
Aarón Sequeira