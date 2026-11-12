Diputados toman decisión unánime sobre reelección de Jorge Olaso como magistrado de Sala Segunda

Los diputados tomaron este miércoles una decisión unánime sobre la reelección del magistrado Jorge Enrique Olaso Álvarez, en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

A diferencia de las tres discusiones realizadas anteriormente, sobre los magistrados Julia Varela, Jorge Araya y Patricia Solano, para esta ocasión la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) cambió su criterio y votó en favor de la reelección de Olaso.

La votación por la continuidad de Olaso fue unánime de los 50 congresistas presentes en el plenario, de las cinco fracciones políticas.

A diferencia de Varela, Araya y Solano, Olaso es uno de los siete magistrados que votaron en contra de solicitar el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, cuando era presidente de la República, en julio de 2025, para que afrontara una acusación penal por el presunto delido de concusión.

La fracción del PPSO cambió su directriz de no votar a favor de ninguna reelección de magistrados del Poder Judicial. En la imagen, Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos, y Robert Johsan Barrantes. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

De hecho, es el primero de los siete que pone a escrutinio del Congreso su continuidad en la magistratura. Roxana Chacón, también de la Sala Segunda, es otra de las magistraturas que se opuso a solicitar el desafuero de Chaves.

Su reelección también pasará, la próxima semana, por la discusión en el plenario sobre su reelección y, en su caso, el PPSO igualmente votará en su favor, con absoluta mayoría; solo José Miguel Villalobos dijo que votará contra ella.

Los argumentos de Marta Esquivel

Durante la explicación del informe unánime de la Comisión de Hacendarios que recomendó la reelección de Olaso, Marta Esquivel aseguró que la continuidad del magistrado de la Sala Segunda es oportuna e importantísima.

La diputada aseguró que Olaso tiene un acercamiento humano con la justifica laboral y familiar, y destacó su trabajo por reducir la mora, al tiempo que dijo que no se trata de un magistrado de escritorio.

En tanto, el frenteamplista Antonio Trejos destacó que se trata de un magistrado destacado en la enseñanza del derecho procesal, que ha formado decenas de abogados en el país.

Salvador Padilla, del PLN, dijo que si juzgara a los magistrados por sus decisiones y no por su buen trabajo, no habría recomendado la reelección de Jorge Olaso, por su decisión en torno a la inmunidad de Chaves. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

El liberacionista Salvador Padilla aseguró que el magistrado Olaso cumple criterios vitales para que el Partido Liberación Nacional (PLN) avale su continuidad.

“No premiamos a alguien que sea una fábrica de sentencias”, dijo el verdiblanco, quien enfatizó que se trata de un magistrado bastante eficiente que, incluso, trabaja él mismo redactando sentencias.

Padilla agregó que él no califica las sentencias que ha emitido Olaso, porque si así lo hiciera, habría recomendado votar en contra de su reelección, porque no comparte el voto del magistrado contra la petición de desafuero de Chaves.

Villalta vs. Villalobos

Los protagonistas de la discusión de este miércoles sobre la continuidad de Olaso fueron, en realidad, el vocero del Frente Amplio (FA), José María Villalta, y el diputado José Miguel Villalobos, del PPSO.

En su primera intervención, el vocero del FA dijo que, dadas las similitudes entre un magistrado como Olaso y Julia Varela, a cuya reelección el partido de gobierno se opuso, tuvieron que darse a la tarea de investigar cuál era la diferencia.

“Al final, dimos con el clavo. Después de quebrarnos la cabeza encontramos un hecho diferenciador: fue uno de los magistrados que, acogiendo el criterio del magistrado Gerardo Rubén Alfaro, votaron en contra del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves. Es el único elemento”, señaló Villalta.

Directamente en respuesta al frenteamplista, José Miguel Villalobos alegó que, en el caso de Julia Varela, consideran que ya cumplió su ciclo y que tiene una edad avanzada; también, la declaró como una de las representantes de la cúpula judicial que debe cambiar.

Días atrás, el diputado José Miguel Villalobos, del PPSO, se acercó a conversar con José María Villalta, del FA, después de escuchar una intervención de su compañera oficialista, Cindy Murillo, sobre la victoria de Lula en Brasil y su admiración por Rodrigo Chaves. (Aarón Sequeira/La Nación)

También que adujo que Patricia Solano, de la Sala Tercera, y Jorge Araya, de la Constitucional, han tenido “actitudes claras de politización de la justicia, posiciones electoreras y de ataque personal” contra funcionarios del Poder Ejecutivo “que trascienden su función de magistrados”.

Según Villalobos, después de no tener votos suficientes para impedir las reelecciones anteriores y de que tornara imposible un acuerdo con el Bloque Democrático de los partidos de la oposición, tomaron la ruta de analizar la continuidad de magistrados caso por caso.

“Ya es imposible poder mantener una línea radical, como la que teníamos y seguimos manteniendo, pensando que es lo correcto, para hacer un análisis caso por caso”, dijo el oficialista. Villalobos adujo que Villalta fue el primero, que habiendo votado en contra de Jorge Araya, ocho años atrás, luego de señalarlo como pieza del PLN y el PUSC, ahora dice que eso ya no importa y se abraza cordialmente con Araya, luego de su reelección, hace dos semanas.

Villalobos rechazó lo sugerido por Villalta: que el PPSO solo votará a favor de los magistrados que votaron contra remover el fuero al expresidente Chaves, y dijo que para probarlo estaba el hecho de que él mismo votará en contra de Roxana Chacón. De hecho, le exigió que se disculpe por los supuestos adjetivos y acusaciones que, según él, Villalta les lanzó.

“Si usted considera que somos tan desalmados que estamos pagando favores, posiblemente es porque usted lo hace”, adujo el oficialista.

Más tarde en la discusión, el frenteamplista rechazó parte de lo afirmado por Villalobos, pues enfatizó que tanto ha votado en contra de reelecciones como a favor, y negó que tuvieran una línea de votar en contra todas las reelecciones, como sí la tenía el PPSO al inicio de este periodo parlamentario.

“Sí es cierto que nos vimos forzados a cambiar nuestra postura. La diferencia entre ustedes y nosotros es que transparentamos los motivos por los cuales estábamos cambiando de postura”, dijo el frenteamplista.

Luego de varios intercambios entre los oficialistas y los opositores, Marta Esquivel dijo que sentía la necesidad de disculparse con Jorge Olaso por haberse mencionado que el favorecimiento del PPSO era por el voto contra el desafuero de Chaves.

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