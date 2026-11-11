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Política

Diputados cuestionan falta de información pública sobre condenas por legitimación de capitales

Antonio Trejos y Marta Esquivel señalaron la necesidad de conocer los resultados de las investigaciones y los procesos judiciales por legitimación de capitales

Los diputados Antonio Trejos, del FA, y Marta Esquivel, del PPSO, cuestionaron la falta de información sobre legitimación de capitales.
Los diputados Antonio Trejos, del FA, y Marta Esquivel, del PPSO, cuestionaron la falta de información sobre legitimación de capitales. Marvin Caravaca
Lucía Astorga