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Política

Diputado del PPSO que dijo ‘no al basurero’ en Turrúcares ahora defiende gestiones de Rodrigo Chaves para permitir el proyecto

Diputado defendió la actuación de Rodrigo Chaves en Turrúcares, aunque en marzo respaldó públicamente el rechazo al relleno sanitario

Fernando Obaldía, Pueblo Soberano
Fernando Obaldía defendió a Rodrigo Chaves por gestión en Turrúcares, aunque en marzo había respaldado el rechazo al relleno sanitario. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa

Jailine González Gómez y Cristian Mora