Concejo Municipal de San José aprueba moción para no destinar recursos al Tope Nacional 2026

El Concejo Municipal de San José aprobó una moción para que el ayuntamiento no destine recursos económicos, humanos ni materiales al Tope Nacional 2026 , previsto para el 26 de diciembre y organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

La iniciativa recibió nueve votos a favor y dos en contra.

Con la moción, los regidores pidieron a la administración municipal elaborar un cálculo detallado de los costos que supondría asumir labores relacionadas con el Tope Nacional.

También solicitaron gestionar ante el MCJ una revisión del plan integral de organización, con información sobre las responsabilidades institucionales, los recursos disponibles y las medidas previstas para garantizar la seguridad ciudadana, la limpieza y el manejo de residuos.

La moción insta a la Administración a no asignar funcionarios, equipos ni recursos operativos para la organización y ejecución del desfile.

Durante la sesión, el presidente del Concejo, Rafael González, explicó que la moción buscaba alcanzar un consenso para evitar el uso de recursos municipales en la organización del Tope Nacional 2026.

Brandon Guadamuz fue uno de los firmantes de la moción para evitar el uso de recursos municipales en el Tope Nacional 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Regidores divididos por la moción

La propuesta recibió el rechazo de los regidores Córdoba Moya y Gómez González.

Córdoba Moya consideró innecesaria la iniciativa porque ya existe normativa sobre las responsabilidades de los organizadores de actividades públicas.

Gómez González señaló que, según su conocimiento, el Ministerio de Cultura no solicitó dinero a la Municipalidad. También defendió el derecho de diferentes sectores a participar en actividades dentro de la capital.

Por su parte, el regidor Guadamuz Villalobos, firmante de la moción, sostuvo que el gobierno local no debe financiar una actividad organizada por el Poder Ejecutivo.

“Yo creo que la Municipalidad no tiene por qué gastar ni un cinco en esta actividad que se está imponiendo desde el Gobierno Central, una actividad que ya San José había dicho que no se quería más. El gobierno la está queriendo imponer, como se ha intentado imponer en muchas municipalidades ”, afirmó durante la sesión.

El regidor Cano Castro manifestó su respaldo a la realización del tope, pero consideró que el Gobierno Central debe asumir los gastos. También advirtió sobre la limpieza de aceras, cordones de caño y calles cantonales cercanas al recorrido.

La moción quedó aprobada en firme con nueve votos positivos.

Costo del Tope Nacional sigue sin conocerse

El acuerdo se aprobó después de que el alcalde de San José, Diego Miranda, aseguró en una entrevista con La Nación que la Municipalidad no destinaría recursos económicos a la actividad.

“La Municipalidad no va a invertir ni un solo cinco en esta actividad. Yo le voy a hacer una nota al ministro. Me preocupan todos los riesgos asociados al evento”, indicó en ese momento.

El jerarca estimó que algunos servicios contratados para el tope podrían costar actualmente entre ¢80 millones y ¢100 millones, sin incluir seguridad, limpieza y personal. La estimación tomó como referencia contrataciones del 2022, cuyo costo rondó los ¢60 millones.

Por su parte, el Ministerio de Cultura informó a este diario de un presupuesto cercano a ¢233 millones para la temporada Es tiempo de compartir, que incluye 19 actividades culturales y recreativas.

Sin embargo, la institución no detalló cuánto dinero corresponde específicamente al desfile de caballistas.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) confirmó un patrocinio de ¢54.420.000, más IVA, para apoyar la agenda cultural de cierre de año. La aseguradora tampoco precisó qué parte de esos recursos se destinará al tope.

El desfile está previsto para el 26 de diciembre, con un recorrido desde plaza González Víquez hasta el Parque Metropolitano La Sabana.