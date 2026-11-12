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Política

Concejo Municipal de San José aprueba moción para no destinar recursos al Tope Nacional 2026

La iniciativa recibió nueve votos a favor y dos en contra. Los regidores también solicitaron al Ministerio de Cultura un plan detallado del evento

El Tope Nacional regresará a las calles de San José el 26 de diciembre, bajo la organización del Ministerio de Cultura y Juventud. El recorrido comenzará en plaza González Víquez y finalizará en La Sabana.
El Tope Nacional regresará a las calles de San José el 26 de diciembre, bajo la organización del Ministerio de Cultura y Juventud. El recorrido comenzará en plaza González Víquez y finalizará en La Sabana. Alonso Tenorio
Silvia Ureña Corrales