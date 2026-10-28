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El País

Tope 2026: Ministerio de Cultura prevé destinar cerca de ¢233 millones a actividades navideñas, pero costo del desfile de caballistas aún no queda claro

El MCJ no desglosa el costo del desfile. El INS aportará ¢54,4 millones más IVA para los festejos, mientras ICE-Kölbi y Banco Popular evalúan su participación

Decenas de personas montan caballos
El Tope Nacional regresará a San José el 26 de diciembre de 2026. El Ministerio de Cultura y Juventud aún no detalla cuánto dinero público destinará a la organización del desfile de caballistas. JOHN DURAN
Silvia Ureña Corrales

El regreso del Tope Nacional a San José este 26 de diciembre estará a cargo del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). Sin embargo, todavía se desconoce cuánto costará específicamente el desfile de caballistas, pese a que el MCJ confirmó un presupuesto de ¢233 millones para las actividades de cierre de año.

El monto corresponde a la temporada Es tiempo de compartir, integrada por 19 actividades culturales y recreativas. El MCJ no detalló qué porcentaje de esos recursos se destinará al desfile ni cuánto dinero aportará cada una de las instituciones involucradas. Tampoco especificó la cantidad de funcionarios participantes en sus respuestas a La Nación.

Por su parte, el Instituto Nacional de Seguros (INS) confirmó un patrocinio de ¢54.420.000, más el 13% del impuesto al valor agregado (IVA), al patrocinio de una agenda de actividades culturales y navideñas del MCJ, pero la aseguradora no detalló cuánto corresponderá específicamente al tope.