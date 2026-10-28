Tope 2026: Ministerio de Cultura prevé destinar cerca de ¢233 millones a actividades navideñas, pero costo del desfile de caballistas aún no queda claro

El regreso del Tope Nacional a San José este 26 de diciembre estará a cargo del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). Sin embargo, todavía se desconoce cuánto costará específicamente el desfile de caballistas, pese a que el MCJ confirmó un presupuesto de ¢233 millones para las actividades de cierre de año.

El monto corresponde a la temporada Es tiempo de compartir, integrada por 19 actividades culturales y recreativas. El MCJ no detalló qué porcentaje de esos recursos se destinará al desfile ni cuánto dinero aportará cada una de las instituciones involucradas. Tampoco especificó la cantidad de funcionarios participantes en sus respuestas a La Nación.

Por su parte, el Instituto Nacional de Seguros (INS) confirmó un patrocinio de ¢54.420.000, más el 13% del impuesto al valor agregado (IVA), al patrocinio de una agenda de actividades culturales y navideñas del MCJ, pero la aseguradora no detalló cuánto corresponderá específicamente al tope.

Mientras tanto, ICE-Kölbi y Banco Popular informaron a La Nación que analizan propuestas relacionadas con las actividades de cierre de año. Ninguna de las dos instituciones confirmó una inversión ni una decisión definitiva sobre su participación.

El desfile de caballistas comenzará en Plaza González Víquez y avanzará hacia el Parque Metropolitano La Sabana. (JOHN DURAN)

¿Cuánto costará el tope?

Tras consultas de este medio del 30 de setiembre, el MCJ respondió el 17 de octubre que el monto previsto para la temporada Es tiempo de compartir ronda los ¢233 millones.

La Nación solicitó detalles de las medidas de seguridad que se tomarán con los animales participantes, así como información de seguros, contrataciones, servicios veterinarios, equipo técnico, instalaciones temporales, baños, limpieza y todo servicio relativo al cuido de los animales, su transporte, su ingreso y su regreso.

También, se pidió adjuntar convenios, documentos, contratos, memoranda, actas y todo documento relativo a esta vigilancia veterinaria.

El MCJ solo respondió que “la protección de los animales es prioridad” y que el desfile contará con médicos veterinarios, una “ambulancia equina” y la coordinación con Senasa, Fuerza Pública, Ministerio de Salud y todas las instancias involucradas en este tipo de eventos.

Tampoco informó cuántos funcionarios públicos trabajarán durante la actividad. Según la institución, la cifra se definirá conforme avance la planificación con las organizaciones participantes.

El Ministerio señaló que destinará personal de producción, asistencia técnica y fiscalización para acompañar el desfile.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, anunció el regreso del Tope Nacional a San José para el 26 de diciembre de 2026. El costo específico del desfile aún se desconoce. (John Duran/John Durán)

El MCJ sostuvo que no gestiona patrocinios ni administra recursos privados para el desfile. Según la institución, esa tarea corresponde a “aliados estratégicos del sector cultural”.

Además, confirmó conversaciones con otras empresas interesadas en participar en las celebraciones, aunque no identificó a las organizaciones ni los posibles aportes.

La inscripción costará ¢20.000 por participante. Según el ministerio, los recursos recaudados no financiarán la organización del evento.

El 75% de esos ingresos se destinará a bandas comunales para la compra de instrumentos musicales. El restante 25% beneficiará a la Asociación Nacional de Sordos.

ICE-Kölbi y Banco Popular todavía analizan su participación

Aunque el Ministerio de Cultura confirmó que ICE-Kölbi forma parte de la temporada Es tiempo de compartir, la empresa estatal indicó que todavía evalúa las propuestas relacionadas con las actividades de cierre de año.

Kölbi explicó que las iniciativas permanecen en una “etapa de análisis y posibles negociaciones”.

Por su parte, el Banco Popular informó que también mantiene en evaluación las propuestas.

ICE-Kölbi y Banco Popular informaron que aún evalúan su participación en las actividades navideñas del Ministerio de Cultura y Juventud. (La Nación/Archivo)

La entidad explicó que cada solicitud se somete a una valoración técnica e institucional. El análisis contempla aspectos estratégicos, financieros, sociales, reputacionales y de cumplimiento normativo.

El banco precisó que no existe una aprobación ni una decisión definitiva sobre las propuestas examinadas.

INS aportará ¢54,4 millones para distintas actividades

El INS confirmó que su patrocinio surgió de una solicitud presentada el 24 de setiembre por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

La organización destinará ¢54.420.000, más IVA, para apoyar la iniciativa Es tiempo de compartir, que incluye el desfile de caballistas, conciertos y otras actividades culturales.

Según el INS, la OEI mantiene un convenio con el Ministerio de Cultura para gestionar actividades culturales y cívicas organizadas por esa cartera.

La aseguradora explicó que el patrocinio le permitirá tener presencia de marca en 14 eventos, aunque la agenda general presentada contempla más actividades.

El INS tampoco precisó qué parte de los ¢54,4 millones financiará el tope.

Adicionalmente, la institución facilitará vallas carrileras y plumas como parte de los beneficios de su patrocinio.

El INS confirmó un patrocinio para una agenda de actividades culturales y navideñas que incluye el Tope Nacional 2026. La institución no precisó cuánto dinero se destinará específicamente al desfile de caballistas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

INS compara el patrocinio con su inversión en el Festival de la Luz

El INS optó por patrocinar las actividades navideñas del MCJ en lugar del Festival de la Luz, que se realiza durante la misma temporada.

La aseguradora afirmó que su última participación en el Festival de la Luz fue en el 2024, cuando invirtió ¢115 millones en un único evento.

Esa cifra incluyó el diseño y construcción de una carroza, espacios en tarimas, materiales promocionales y otros gastos asociados.

Para el 2026, el INS señaló que los ¢54.420.000 le permitirán obtener presencia de marca en más actividades dirigidas a distintos públicos.

La institución sostuvo que la selección de patrocinios responde a criterios estratégicos y comerciales.

El 2024 fue el último año en que el INS participó en el Festival de la Luz. En esa edición, la institución invirtió ¢115 millones en su participación. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Funcionamiento del tope en detalle

El MCJ también informó de que el desfile no contemplará premios ni reconocimientos económicos o en especie para los caballistas.

El recorrido comenzará en plaza González Víquez y avanzará hacia el Parque Metropolitano La Sabana.

Asimismo, la temporada Es tiempo de compartir incluye un concierto navideño el 25 de diciembre en La Sabana, un día antes del desfile de caballistas.

Participarán artistas nacionales, pero todavía no se han anunciado sus nombres ni los detalles de contratación.

Las actividades se desarrollarán en las canchas 1, 2 y 3 de La Sabana. El montaje incluirá escenario, sonido e iluminación.

La estimación de asistencia comunicada por Cultura es de 7.500 a 10.000 personas.

El ministerio también afirmó que no se permitirá la venta ni distribución de bebidas alcohólicas en ninguna actividad de la temporada.