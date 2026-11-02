Colegio de Psicología se pronuncia contra requisitos para incluir pastilla del día después en protocolo de atención sobre violación

El Colegio de Profesionales en Psicología se pronunció en contra de la propuesta de varias diputaciones de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa para imponer la realización de una prueba de embarazo como requisito para acceder a la anticoncepción de emergencia, dentro del protocolo de las 72 horas de respuesta rápida para la atención integral de víctimas de delitos sexuales.

El pronunciamiento de ese órgano se dio a raíz de la decisión que tomó una amplia mayoría de esa comisión legislativa, integrada por diputadas del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y Liberación Nacional (PLN), el pasado 21 de octubre, cuando aprobaron una moción que eliminó el acceso a la anticoncepción de emergencia, conocida como pastilla del día después, dentro del protocolo de atención rápida.

Un día después de eliminar esa opción, las seis diputadas se comprometieron a reincorporar la medida, pero bajo el argumento de que impondrán una condición obligatoria: la realización previa de una prueba de embarazo.

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